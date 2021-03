Πολιτική

25η Μαρτίου: μήνυμα Μπάιντεν με πολλαπλά μηνύματα

Τι είπε για τον ρόλο της χώρας μας και των Ελλήνων στο πέρασμα του χρόνου και τι δεσμεύθηκε για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας επί της διακυβέρνησης του.

«Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στενότερη από ποτέ κατά τη διάρκεια της δικής μου διακυβέρνησης. Είμαι απίστευτα περήφανος που θα είμαι ο Αμερικανός Πρόεδρος ο οποίος θα βοηθήσει να ξεκινήσει, τα επόμενα διακόσια χρόνια της στενής συνεργασίας και φιλίας μας», τόνισε στο μήνυμά του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινώντας το μήνυμά του είπε ότι αυτή την υπέροχη εορταστική ημέρα, είναι τιμή του, που στέλνει στον ελληνικό λαό τις καλύτερες ευχές και τη διαρκή φιλία του αμερικανικού λαού και ευχήθηκε «Χαρούμενη 200η Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας».

Εξέφρασε τη λύπη του που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και είπε ότι ανυπομονεί να έρθει στην Ελλάδα.

«Θυμάμαι τη χαρά που οι Αμερικανοί ένιωσαν όταν γιορτάσαμε τη δική μας 200η επέτειο. Ήταν μια σημαντική στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ευκαιρία να σκεφτούμε όλα όσα έχει επιτύχει η δημοκρατία μας και να δεσμευτούμε εκ νέου στις βασικές αξίες που μας έφτασαν μέχρι εδώ» είπε ο Πρόεδρος Μπάιντεν και πρόσθεσε «παρόλο που δεν μπορούμε να γιορτάσουμε μαζί φέτος, καθώς συνεχίζουμε να παλεύουμε για να ελέγξουμε την πανδημία γνωρίζω ότι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνοαμερικανοί εξακολουθούν να αισθάνονται μια συντριπτική υπερηφάνεια σήμερα. Το γνωρίζω γιατί η αμερικανική δημοκρατία εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό από το αρχαίο παράδειγμα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και η αμερικανική μας επανάσταση, με τη σειρά της βοήθησε να ενθαρρύνει τις θαρραλέες Ελληνίδες και τους Έλληνες να ξεσηκωθούν και να επιτύχουν τη δική τους ανεξαρτησία».

Επισήμανε ότι για διακόσια χρόνια, οι μοίρες των εθνών μας είναι αλληλένδετες. «Νέοι από τις νεοσυσταθείσες Ηνωμένες Πολιτείες εντάχθηκαν μαζί με τους Έλληνες στον αγώνα τους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την ατομική ελευθερία. Και όταν οι Δυνάμεις του 'Αξονα προέλαυναν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι Ελληνες είπαν γενναία «Όχι». Είπαν γενναία «Όχι» κι εντάχθηκαν μαζί μας στον αγώνα για τα παγκόσμια δικαιώματα» τόνισε.

Αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών λέγοντας ότι «η κοινή μας ιστορία, οι στενοί μας δεσμοί, η οικογένεια κι ο πολιτισμός μας, η οικονομική κι αμυντική συνεργασία μας ενώνουν» και υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που πραγματικά μας ενώνει είναι οι αξίες μας».

«Είμαστε δύο λαοί με την κοινή πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια. Και είναι η κοινή μας δέσμευση στην ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου που μας δίνει τη δυνατότητα να γράφουμε το μέλλον μας, είτε πριν από διακόσια χρόνια είτε σήμερα» σημείωσε.

Επίσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι γνωρίζει το θάρρος, τη δύναμη και τον χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων και σημείωσε έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια με πολλούς Έλληνες ηγέτες σε όλη τη διάρκεια της καριέρα του.

Καταλήγοντας ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι «Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στενότερη από ποτέ κατά τη διάρκεια της δικής μου διακυβέρνησης. Είμαι απίστευτα περήφανος που θα είμαι ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος θα βοηθήσει να ξεκινήσει τα επόμενα διακόσια χρόνια της στενής συνεργασίας και φιλίας μας» τόνισε ο Τζο Μπάιντεν και ευχήθηκε στους Έλληνες μια ασφαλή και χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας!