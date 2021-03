Πολιτική

Τσίπρας για 25η Μαρτίου: οι μεγάλες νίκες είναι υπόθεση των απλών ανθρώπων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το βλέμμα στην πανδημία του κορονοϊού το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Την αλληλεγγύη και την στήριξή του σε όλους του υγειονομικούς που δίνουν την μάχη στα νοσοκομεία και κρατούν την χώρα όρθια απέναντι στον φονικό ιό, εξέφρασε στο μήνυμά του για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε κάθε πολίτη της χώρας να βρει την δύναμη και το κουράγιο να ξεπεράσουμε τα δύσκολα.

Στο μήνυμά του ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης και υπερηφάνειας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου γης. Η επαναστατική και δημοκρατική παρακαταθήκη του Εικοσιένα είναι αυτή που πότισε τους πολιτικούς μας θεσμούς, την ιστορική μας συνείδηση και τη συλλογική μας μνήμη. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας και όχημά μας για τις μάχες του μέλλοντος.

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, η πατρίδα μας δίνει μια ακόμα μεγάλη μάχη. Μια μάχη ζωής, για να κερδίσει ξανά την ελπίδα και την προοπτική. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι μεγάλες νίκες είναι υπόθεση των απλών ανθρώπων, αυτών που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση υπηρετούν έναν σκοπό ανώτερο και από την ίδια τους τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες της εποχής μας, είναι όσοι και όσες σήμερα δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που σώζουν ζωές. Αυτοί που κρατούν μια χώρα όρθια απέναντι στον φονικό ιό, αυτοί που τιμούν τον όρκο τους απέναντι στην επιστήμη και την ίδια τους την πατρίδα. Στέλνω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλους τους υγειονομικούς και καλώ κάθε πολίτη αυτής της χώρας, να βρει δύναμη και κουράγιο για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Έχουμε μπροστά μας μια μάχη που πρέπει να κερδηθεί. Ώστε η επόμενη μέρα, να μας βρει όλους ενωμένους και αποφασισμένους για να χτίσουμε την Ελλάδα που αξίζει στις επόμενες γενιές».