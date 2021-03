Πολιτική

Γεννηματά για 25η Μαρτίου: Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να στοχεύουμε ψηλά

Μήνυμα ενότητας για την σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου από την πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Μήνυμα ενότητας για την σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821, στέλνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Ενωμένοι και δυνατοί απέναντι σε αυτούς που επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία. Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να στοχεύουμε ψηλά».

Επισημαίνει πως σαν σήμερα, οι Έλληνες έβαλαν τα θεμέλια του αγώνα για την απελευθέρωση, με όραμα μια ανεξάρτητη πατρίδα χωρίς τον ζυγό της τυραννίας, με ελευθερία και ισότητα.

«Ο Ελληνισμός, σε όλη τη γη, είναι περήφανος για την ιστορία του και τιμά σήμερα τους ήρωες του. Όλους τους αγώνες μας τους κερδίσαμε ενωμένοι», σημειώνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και υπογραμμίζει:

«200 χρόνια από την Επανάσταση, η Ελλάδα έχει πετύχει πολλά και μπορεί να κοιτά το αύριο με αισιοδοξία για μια ζωή με αξιοπρέπεια, δημοκρατία και ειρήνη, χωρίς τα λάθη του χθες. Χωρίς τον διχασμό που πληρώσαμε τόσο ακριβά».