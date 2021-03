Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Έμεινε όρθια στην Ισπανία

Με το "δεξί" ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προκτιματικά του Μουντιάλ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Έναν υπερπολύτιμο βαθμό μέσα στην Ισπανία απέσπασε η Ελλάδα, που αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2022. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανήμερα της εθνικής μας επετείου σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία και πήρε ένα... ανέλπιστο για τους περισσότερους αποτέλεσμα, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Οι «Φούριας Ρόχας» άνοιξαν το σκορ με τον Μοράτα στο 33’, αλλά ο Μπακασέτας στο 57’ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα μπήκε με αμυντικό προσανατολισμό και δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να πιέσει την Ισπανία. Οι «Φούριας Ρόχας» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στην αναμέτρηση και είχαν την συντριπτική κατοχή της μπάλας.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την Ισπανία καταγράφηκε στο 14’ με τον Κόκε να χάνει διπλή ευκαιρία, καθώς οι δύο προσπάθειές του σταμάτησαν σε Τσιμίκα και Τζαβέλα. Στο 32’ ο Όλμο επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Ένα λεπτό αργότερα ο Κόκε βρήκε τον Μοράτα κι αυτός με ιδανικό τρόπο έκανε το 1-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι στο 56’, καθώς ο νεοεισελθών Ίνιγο Μαρτίνεθ ανέτρεψε τον Μασούρα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με πολύ ωραίο χτύπημα έκανε το 1-1.

Στο 75’ οι Ισπανοί έκρυψαν την μπάλα και μετά από γύρισμα του Γκαγιά, πέρασε κάτω από τα πόδια του Ογιαρθάμπαλ, που έχασε μεγάλη ευκαιρία να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Η συνέχεια ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τους Ισπανούς οι οποίοι όμως, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Το τελικό 1-1 αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που ξεκινάει με το δεξί στη διοργάνωση.

Διαιτητής: Γκουίντα (Ιταλία)

Kίτρινες: Ινίγο Μαρτίνεθ – Ζέκα, Γιακουμάκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Γιορέντε, Ράμος (46’ Ινίγο Μαρτίνεθ), Γκαρθία, Γκαγιά, Όλμο (65’ Πέδρι), Ρόδρι, Κόκε (72’ Ογιαρθάμπαλ), Τόρες (72’ Τιάγκο), Μοράτα, Κανάλες (65’ Χιλ)

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαντ Σιπ): Βλαχοδήμος, Μπακάκης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Τσιμίκας (80’ Κυριακόπουλος), Ζέκα, Μπουχαλάκης, Μάνταλος (46’ Τζόλης), Λημνιός (46’ Σιώπης), Μασούρας (66’ Φορτούνης), Μπακασέτας (78’ Γιακουμάκης)