Η Διώρυγα του Σουέζ παραμένει κλειστή λόγω κολλημένου πλοίου (εικόνες)

Πρωτοφανές ακόμα και για την ιστορία του Καναλιού το περιστατικό. Εικόνες από το σημείο.

Κολλημένο στη Διώρυγα του Σούεζ παραμένει ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο, ενώ οι αιγυπτιακές Αρχές «παλεύουν» να το απομακρύνουν, για να απελευθερώσουν τη δίοδο προς τα άλλα εμπορικά πλοία.

Το πλοίο με σημαία Παναμά, μετέφερε εμπόρευμα μεταξύ Ασίας κι Ευρώπης και την Πέμπτη κόλλησε σε στενό της Διώρυγας στο Σινάι.

Αποτέλεσμα ήταν να μπλοκάρει την κίνηση για εκατοντάδες άλλα, μικρότερα πλοία που έχουν κολλήσει στη Μεσόγειο ή την Κόκκινη Θάλασσα.

Ο τρόπος με τον οποίον παγιδεύτηκε στο πλοίο είναι σύμφωνα με τους ειδικούς, πρωτοφανής για τα 150 χρόνια ιστορίας του Καναλιού.

Στο σημείο, όπου η διέλευση γίνεται μόνο από μια λωρίδα, έχουν σπεύσει πλεούμενα κάθε είδους, με σκοπό τον απεγκλωβισμό του.