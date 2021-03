Πολιτική

Ακάρ: Η Ελλάδα υπεύθυνη για προβλήματα ΕΕ- Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας μετά το ευρωπαϊκό μήνυμα.

Την Αθήνα «δείχνει» ως υπεύθυνη για τα ευρωτουρκικά προβλήματα ο Χουλουσί Ακάρ.

«Δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα στις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ λόγω των σχέσεων Τουρκίας - Ελλάδας. Εμείς πάντα στους συνομιλητές μας λέμε, ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας δεν πρέπει να μετατρέπονται σε προβλήματα της Τουρκίας με την ΕΕ, με οποιονδήποτε τρόπο. Και η ΕΕ δεν πρέπει να το επιτρέπει αυτό», τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ακολουθώντας την πάγια τακτική της Άγκυρας να διαχωρίζει τα ελληνοτουρκικά από τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ.

Στη δήλωση που ήρθε μετά το αυστηρό μήνυμα από τους Ευρωπαίους, ο Ακάρ εμφανίστηκε προκλητικός και σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι «στο σημείο που έχουμε φτάσει, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι είναι καιρός πλέον να κάνουμε λόγο για δυο ανεξάρτητα κράτη».