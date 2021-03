Life

“Υπεύθυνος διαφορετικότητας” ζητείται ... για το Μπάκιγχαμ

Γιατί το Παλάτι εξετάζει τον διορισμό υπεύθυνου διαφορετικότητας

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξετάζει το ενδεχόμενο να διορίσει υπεύθυνο διαφορετικότητας, καθώς αναγνωρίζει ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα» για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η πρόταση, η οποία λέγεται ότι έχει την «πλήρη υποστήριξη» της βασιλικής οικογένειας, αποτελεί μέρος αναθεώρησης για την αποτίμηση και τη βελτίωση της εκπροσώπησης σε ολόκληρο τον βασιλικό οίκο, ανέφερε πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Η κίνηση έρχεται μετά την εκρηκτική συνέντευξη του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν σε εκρηκτική συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι ένα μέλος της οικογένειας - όχι η βασίλισσα ή ο δούκας του Εδιμβούργου - είχε κάνει ρατσιστικό σχόλιο για τον γιο τους, Άρτσι.

Ενώ τα σχέδια γύρω από την ποικιλομορφία προηγούνται της συνέντευξης του ζευγαριού, τα σχόλια του Χάρι και του Μέγκαν θα ληφθούν υπόψη ως μέρος της διαδικασίας, όπως έχει γίνει αντιληπτό.

Μια βασιλική πηγή είπε: «Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τη βασιλική οικογένεια».

«Έχουμε εφαρμόσει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα προγράμματα, αλλά δεν έχουμε δει την πρόοδο που θα θέλαμε και αποδεχόμαστε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα , μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε. Ως εκ τούτου, δεν φοβόμαστε να εξετάσουμε νέους τρόπους προσέγγισής. Το έργο για να επιτευχθεί αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και έρχεται με την πλήρη υποστήριξη της οικογένειας» επισήμανε.

Σχετικά με τον πιθανό διορισμό υπεύθυνου ποικιλομορφίας, όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της Daily Mail την περασμένη Κυριακή, η πηγή πρόσθεσε: «Είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να ανακοινωθούν οποιαδήποτε σχέδια».