Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Παράταση lockdown - Στο “βαθύ κόκκινο” νέες περιοχές (βίντεο)

Πώς διαμορφώνεται ο υγειονομικός χάρτης της χώρας. Πότε είπε πως αναμένονται οι αποφάσεις για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Νέες περιοχές της χώρας εντάσσονται από τις 6 το πρωί του Σαββάτου σε καθεστώς “σκληρού” lockdown, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Πέλλας, καθώς και για τους Δήμους Γρεβενών, Κιλκίς και Βέροιας.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) παραμένουν η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Εύβοιας (εξαιρουμένης της Σκύρου), Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου, Λέσβου, Ζακύνθου και Μυκόνου. Επίσης οι Δήμοι Καλυμνίων, Χίου, Ανωγείων, Χανίων, Ιωαννιτών, Μετσόβου, Κατερίνης, Αμφίπολης, Σκιάθου, Καρδίτσας, Καστοριάς και Ορεστίδος.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η παράταση του ειδικού καθεστώτος πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, μέχρι τις 5 Απριλίου, για τη Λέρο και τη δημοτική κοινότητα Γαλατινής του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, οι περιοχές αυτές βρίσκονται και παραμένουν σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, καθεστώς που παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου. Ωστόσο, από τις 29 Μαρτίου, αίρεται η αναστολή των οικοδομικών εργασιών που ισχύει αυτή τη στιγμή στη Λέρο. Δηλαδή από τη Δευτέρα θα επιτρέπονται οι οικοδομικές εργασίες στο νησί της Λέρου.

Η επιτροπή των επιστημόνων θα συνεδριάσει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας για να συζητήσει για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, για τις διαδημοτικές μετακινήσεις και τα σχολεία, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Η συμπληρωματική στρατηγική, το self testing δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει την επανέναρξη δραστηριοτήτων σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.