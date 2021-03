Κοινωνία

Κλοπή από θυρίδες: Προφυλακιστέος ο 58χρονος κατηγορούμενος

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 58χρονος.

Στη φυλακή οδηγείται ο 58χρονος που κατηγορείται για την παραβίαση των θυρίδων σε τράπεζα του Ψυχικού.

Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς και έκριναν τον κατηγορούμενο προσωρινά κρατούμενο.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τις κλοπές των θυρίδων. Φέρεται να υποστήριξε ότι το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε δεν ανήκει μόνο σε αυτόν, αλλά σε ακόμα δυο άτομα, την ιδιοκτήτρια της θυρίδας και σε ένα ακόμα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η πλευρά του κατηγορούμενου ανέθεσε σε πραγματογνώμονα – γενετιστή τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να δικαιολογήσει τα μέτρα προφύλαξης που φέρεται να ελάμβανε όταν επισκεπτόταν την τράπεζα, λέγοντας ότι φοράει πολύ συχνά καπέλο και λόγω της πανδημίας ελάμβανε προστατευτικά μέτρα.

«Το καπέλο είναι αγαπημένο μου αξεσουάρ και το χρησιμοποιώ συχνά στην καθημερινότητά μου. Τα γάντια και τη μάσκα τα φορούσα λόγω κοροναϊού. Το ινστιτούτο αισθητικής της συζύγου μου βρίσκεται κοντά στην τράπεζα και δεν ήθελα κάποιος πελάτης να δει ότι δεν τηρώ τα μέτρα» φέρεται να ανέφερε.