Τοπικά Νέα

Στη φυλακή για φιλί σε ανήλικο αγοράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη έπειτα από καταγγελία του πατέρα του παιδιού.

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί ένας Πακιστανός, για ...φιλί σε ανήλικο αγόρι, σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο 34χρονος κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα.

Η ποινή του δικαστηρίου δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, καθώς η Έδρα έκρινε πως ο 34χρονος άνδρας είναι επικίνδυνος να προχωρήσει σε ανάλογα αδικήματα και στο μέλλον, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για την φυλακή. Παράλληλα, καθώς η παραμονή του στην Ελλάδα κρίθηκε παράνομη, θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες απέλασης του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή της Μεσσαράς και συγκεκριμένα του Δήμου Φαιστού, όταν ο αλλοδαπός καθόταν μαζί με το ανήλικο παιδί (ηλικίας 13 ετών) και φέρεται να το φίλησε στο μάγουλο.

Το παιδί, αναστατωμένο, πήγε στους γονείς του και τους είπε για το περιστατικό. Εκείνοι κάλεσαν την Αστυνομία, που συνέλαβε τον άνδρα.

Πηγή: flashnews.gr