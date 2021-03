Κοινωνία

Lockdown: Έστειλε sms για φαρμακείο και πήγε για… ποτό

Για γέλια και για κλάματα οι δικαιολογίες στους αστυνομικούς, όσων βρέθηκαν έξω από καφέ-μπαρ για “take away” ποτά.

Λίγο πριν την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 21:00, το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί βρέθηκαν έξω από καφέ-μπαρ της Θεσσαλονίκης, όπου είχε προκληθεί μεγάλος συνωστισμός.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους στα άτομα που βρίσκονταν εκεί ώστε να διαπιστώσουν αν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης. Όπως διαπίστωσαν, σε πολλές από τις περιπτώσεις είτε είχαν στείλει μήνυμα μόλις έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είτε είχαν στείλει μήνυμα για βόλτα ή άλλες δραστηριότητες.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα άτομα που βρίσκονταν εκεί, επικαλούνταν ένα σωρό διαφορετικές δικαιολογίες προκειμένου να κάνουν την έξοδό τους.

Η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή ενός κατοίκου από τον Εύοσμο, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στείλει μήνυμα για μετάβαση στο… φαρμακείο. Ωστόσο, βρέθηκε στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης με “take away” ποτό.

Υπενθυμίζεται ότι συνωστισμός για “take away” ποτά είχε σημειωθεί και την Πέμπτη στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.

