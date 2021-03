Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: Οι περιοχές σε “βαθύ κόκκινο”

Νέες περιοχές μπαίνουν από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Ποια μέτρα ισχύουν.

Νέες περιοχές μπαίνουν από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής.

Οι περιοχές αυτές είναι: η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και οι δήμοι Γρεβενών, Κιλκίς, Βέροιας.

Αναλυτικότερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) παραμένουν: η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας -εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου- Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου, Λέσβου, Ζακύνθου και Μυκόνου, καθώς και ο δήμος Καλυμνίων της ΠΕ Καλύμνου, ο δήμος Χίου της ΠΕ Χίου, ο δήμος Ανωγείων της ΠΕ Ρεθύμνου, ο δήμος Χανίων της ΠΕ Χανίων, οι δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της ΠΕ Ιωαννίνων, ο δήμος Κατερίνης της ΠΕ Πιερίας, ο Δήμος Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών, ο δήμος Σκιάθου, ο δήμος Καρδίτσας της ΠΕ Καρδίτσας, και οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της ΠΕ Καστοριάς.

Σε όλη την επικράτεια ισχύει μεταξύ άλλων η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η απαγόρευση των υπερτοπικών μετακινήσεων, πλην των γνωστών εξαιρέσεων. Επιπλέον η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται υπό το καθεστώς τηλεκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν δια ζώσης), λειτουργούν οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι και τα δημόσια πάρκα για επίσκεψη έως 3 άτομα, εκτός αν αφορά σε οικογένειες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων με χρήση sms 6 και χωρίς τη χρήση οχήματος(αυτοκίνητο ή μηχανή), αλλά μόνο με τα πόδια ή το ποδήλατο, η ερασιτεχνική αλιεία είτε από πλωτό μέσο μήκους έως 8 μέτρων είτε από την παραλία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους και μόνο δήμους και με τη χρήση του κωδικού 6 προσεγγίζοντας δηλαδή πεζή ή με ποδήλατα και με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην περίπτωση ιδιοκτητών σκαφών, δηλαδή το Ε9 που αποδεικνύει την ιδιοκτησία του σκάφους. Ακόμη, λειτουργούν τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής ενώ για τις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» δεν λειτουργούν τα καταστήματα λιανεμπορίου.πιπλέον παρατείνεται μέχρι τις 5 Απριλίου το ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για τη Λέρο και τη δημοτική κοινότητα Γαλατινή. Συγκεκριμένα, η Λέρος και η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης, βρίσκονται και παραμένουν σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, ωστόσο, από τις 29 Μαρτίου αίρεται η αναστολή των οικοδομικών εργασιών που ισχύει αυτή τη στιγμή στη Λέρο, δηλαδή από τη Δευτέρα θα επιτρέπονται οι οικοδομικές εργασίες στο νησί της Λέρου.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, στο νέο πλαίσιο που δημιουργεί η συμπληρωματική στρατηγική του self testing, η Επιτροπή των επιστημόνων θα συνεδριάσει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας για να συζητήσει για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, για τις διαδημοτικές μετακινήσεις και για τα σχολεία. Αμέσως μετά την εισήγησή τους θα ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.