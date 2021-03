Αθλητικά

Καλλιτεχνικό πατινάζ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια μια 16χρονη

Αξέχαστη θα μείνει στην Αννα Σκερμπάκοβα η 26η Μαρτίου 2021. Τι δήλωσε η νεαρή παγκόσμια πρωταθλήτρια​.

Αξέχαστη θα μείνει στην Αννα Σκερμπάκοβα η 26η Μαρτίου 2021. Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Στοκχόλμη, σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Η Σκερμπάκοβα συγκέντρωσε 233,17 βαθμούς και άφησε στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου, τις συμπατριώτισσες της, Ελιζαβέτα Τουκταμίσεβα (220,46β.) και Αλεξάντρα Τρούσοβα (217,20β).

«Δεν ξέρω τι να πω. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό, αγωνίζομαι και προσπαθώ σε κάθε εμφάνιση μου, αλλά δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου. Φυσικά όμως, είμαι χαρούμενη. Είμαι πρώτη και αυτός ήταν ο στόχος μου», δήλωσε η νεαρή παγκόσμια πρωταθλήτρια.