Το μήνυμα Ερντογάν σε Σακελλαροπούλου για την 25η Μαρτίου

Τι εύχεται ο Τούρκος Πρόεδρος για την Ελλάδα και για τις διμερείς σχέσεις με την χώρα του.

Ηγέτες και αρχηγοί κρατών από ολόκληρο τον πλανήτη έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα και ευχές προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή την συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ανάμεσα σ' αυτούς και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος στο μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου για την ευημερία και την ευτυχία της Εξοχότητας σας και του Ελληνικού λαού»

Αναλυτικά το μήνυμα του Ταγίπ Ερντογάν:

«Με την ευκαιρία της Εθνικής εορτής της Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθύνω τις ευχές μου στην Εξοχότητα σας και τον Ελληνικό λαό. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου για την ευημερία και την ευτυχία της Εξοχότητας σας και του Ελληνικού λαού και εύχομαι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας να αναπτυχθούν σε κάθε τομέα μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας».