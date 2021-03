Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: ρεκόρ στα κρούσματα στις 8 Απριλίου

Ποια εκτίμηση έκανε για τον αριθμό των νέων μολύνσεων. Τι λέει για το άνοιγμα των Λυκείων και τα μέτρα στην αγορά.

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του τρίτου κύματος του κορονοϊού, έκανε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τονίζοντας ότι στις 8 Απριλίου θα έχουμε ρεκόρ στα ημερήσια κρούσματα, κοντά στα 3.700, από την έναρξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

Επεσήμανε ότι αυτή θα είναι η τελευταία μέρα ανοδικής πορείας και μετά θα αρχίσει να αρχίσει να κατεβαίνει η καμπύλη με τα κρούσματα.

«Καταλαβαίνω την πίεση να ανοίξει η Γ’ Λυκείου, θα μπορούσε να ανοίξει το Λύκειο. Μετακίνηση από νομό σε νομό δεν θα έπρεπε να επιτραπεί ακόμη», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε ο Καθηγητής, «Υπάρχει επιμόλυνση σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικά στελέχη. Δυστυχώς, ο αριθμός των διασωληνωμένων θα αυξηθεί λίγο παραπάνω, 750-760 μέχρι το τέλος του μήνα και μετά θα περάσουμε σε φάση σταθεροποίησης»».

Ακόμη ξεκαθάρισε πως «είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα του εμπορίου στις 5 Απριλίου και θα έπρεπε να το εξετάσουμε για τις 12 Απριλίου».