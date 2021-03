Πολιτική

Ελληνικά F-16 πέταξαν πάνω από τα Σκόπια (εικόνες)

Με την συμμετοχή και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων οι εκδηλώσεις στη Βόρεια Μακεδονία για την επέτειο ενός έτους από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Τρία ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από τα Σκόπια, χθες, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την επέτειο ενός έτους από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) με την υπογραφή και υλοποίηση του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, την ανάληψη της αποστολής αστυνόμευσης του εναέριου χώρου της γείτονος χώρας, αλλά και την πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων όπως η εκπαίδευση τυποποίησης ΝΑΤΟ, η υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας ανταλλασσόμενων διαβαθμισμένων πληροφοριών και η εκτέλεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στην ομαλή εξοικείωση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με τις διαδικασίες της Συμμαχίας.

Όπως ανακοινώθηκε, με τις παραπάνω δράσεις ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών και προάγεται ο ρόλος της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνάμεών της ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων.