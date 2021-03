Κοινωνία

Άρειος Πάγος: φυλάκιση προπονητή για βιασμό ανήλικης στα αποδυτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του κοριτσιού. Τι φέρεται να του έλεγε ο πολύτεκνος άνδρας, για τον βιασμό ως "φυσιολογική πρακτική" όλων των προπονητών!

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 8 ετών που επιβλήθηκε ομόφωνα από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης σε 58χρονο έγγαμο προπονητή με 4 παιδιά για το αδίκημα του βιασμού κατ? εξακολούθηση (παρά φύσιν) 13χρονης ανήλικης αθλήτριας του στίβου μέσα στα αποδυτήρια. Ο 58χρονος ήταν και καθηγητής Σωματικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είχε παντρευτεί αθλήτρια που προπονούσε.

Η 13χρονη ενεγράφη σε αθλητική ένωση ως αθλήτρια δρόμου των 600, 800 και 1.500 μέτρων, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες (πανελλήνιους κ.λπ.) με σημαντικές διακρίσεις και ο καταδικασθείς είχε αναλάβει την εκγύμνασή της. Τον Μάιο του 2001, η ανήλικη, πηγαίνοντας για προπόνηση διαπίστωσε ότι θα προπονούταν μόνο αυτή. Ρώτησε τον προπονητή της πού είναι οι συναθλητές της κι εκείνος της απάντησε: «Μια χαρά είμαστε οι δυο μας». Μετά την προπόνηση, η 13χρονη πήγε στα αποδυτήρια να αλλάξει.

Από εκεί και πέρα είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές που καταγράφονται στην απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία αναφέρει: «Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ βρισκόταν γυμνή πίσω από την ντουλάπα του δωματίου, σκουπίζοντας το σώμα της με μία πετσέτα, άκουσε την πόρτα να ανοίγει και στη συνέχεια να κλειδώνει. Η πρώτη της σκέψη ήταν ότι ο προπονητής ξέχασε την παρουσία της στον χώρο και έφυγε κλειδώνοντάς τη μέσα στα αποδυτήρια. Πριν προλάβει, όμως, να επεξεργαστεί την κατάσταση, ο προπονητής εμφανίστηκε μπροστά της. Η ανήλικη αιφνιδιάστηκε και η αυθόρμητη αντίδρασή της ήταν να προσπαθήσει να κρύψει το γυμνό της σώμα με την πετσέτα που κρατούσε».

Αμέσως ο προπονητής «άρχισε να της μιλάει καθησυχαστικά, λέγοντάς της να μη φοβάται και να του δείξει εμπιστοσύνη διότι δεν θα της έκανε κάτι κακό. Κατόπιν, εκμεταλλευόμενος αφενός το σάστισμα της ανήλικης, αφετέρου την υπέρτερη σωματική του δύναμη, την έπιασε από τα μπράτσα, πλησίασε το πρόσωπό του προς το δικό της και την έσπρωξε με δύναμη πάνω σε ένα τραπέζι. Η ανήλικη φώναξε και επιχείρησε να τον απωθήσει. Εκείνος τότε, αφού κατέβασε το παντελόνι του, εισήγαγε το … στον …. της ανήλικης ασελγώντας σε βάρος της παρά φύσιν προς ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής του, παρά την προσπάθειά της να τον απωθήσει. Οταν, δε, αυτή συνέχιζε να φωνάζει από τον πόνο που αισθανόταν, αλλά και από την ντροπή, αυτός της έκλεινε το στόμα και την προέτρεπε να σωπάσει για μη γίνουν αντιληπτοί».

Στη συνέχεια, ενώ η ανήλικη έκλαιγε, «την προειδοποίησε να μη μιλήσει σε κανέναν για το τι έγινε, απειλώντας την ότι, ακόμα και αν μιλούσε, επειδή αυτόν "τον γνωρίζει όλη η Ελλάδα", δεν θα πιστέψουν τα λόγια της και θα τη θεωρήσουν τρελή, ενώ ντροπή για εκείνη θα αισθανθούν και οι γονείς της». Δεν παρέλειψε να της πει ότι «αν μιλούσε, κανείς πλέον προπονητής δεν θα την αναλάμβανε και το ταλέντο της θα πήγαινε χαμένο, προσπαθώντας και με τον τρόπο αυτό να πετύχει τη σιωπή της».

Στο σχολείο την επόμενη κιόλας ημέρα, ο προπονητής της «εξήγησε» ότι το περιστατικό της προηγούμενης ημέρας «ήταν φυσιολογικό και ότι το κάνουν όλοι οι προπονητές με τις αθλήτριές τους». Μάλιστα, βάπτισε τον βιασμό «προπονητική μέθοδο που βοηθάει τον προπονητή να πλησιάσει τον αθλητή και ότι μετά από αυτό η συνεργασία τους θα ήταν καλύτερη», λέγοντάς της ότι την «αγαπά». Μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση (κάθειρξη 12 ετών) ο προπονητής οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού, αλλά επικαλούμενος λόγους υγείας, σύντομα αποφυλακίστηκε και μετά από πολλές αναβολές στον δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών.

Από τις Φυλακές της Τρίπολης διαβίβασε στον Άρειο Πάγο αίτηση, με την οποία ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική για εκείνον απόφαση και να δεχθεί το δικαστήριο τη μεταβολή της κατηγορίας από την πράξη του βιασμού σε αποπλάνηση ανηλίκου, επικαλούμενος εσφαλμένη αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Και τα δύο αιτήματά του απορρίφθηκαν ως αβάσιμα.

Από τους αρεοπαγίτες ζήτησε παράλληλα να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα (ειλικρινή μετάνοια μετά την τέλεση της πράξης κ.ο.κ.), αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε καθώς:

το 2014 καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό αλλοδαπών,

οι ενέργειές του δεν συνάδουν στην προσωπικότητα καθηγητή και οικογενειάρχη,

συναθλήτριες της 13χρονης, της ανέφεραν ότι τις παρενοχλούσε σεξουαλικά,

αθλήτρια που προπονούσε κατέθεσε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά, αλλά αυτή δεν ενέδωσε,

δημοσιογράφος κατέθεσε ότι αφού η ανήλικη γνωστοποίησε το γεγονός, δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα από πρώην αθλήτριες που είπαν ότι και οι ίδιες είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν ήθελαν επώνυμα να το γνωστοποιήσουν καθώς είχαν δημιουργήσει οικογένειες και δεν ήθελαν να εκτεθούν,

επέδειξε συμπεριφορά απάδουσα στην ιδιότητα του καθηγητή, αλλά και του ανθρώπου,

διαγράφηκε από την ΕΛΜΕ λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.