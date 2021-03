Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Πετυχημένη πρόβα τζενεράλε με Ονδούρα

Η «γαλανόλευκη» ομάδα νίκησε την Ονδούρα στην Τούμπα, παρουσία του νέου προέδρου της ΕΠΟ, Θοδωρή Ζαγοράκη.

Απολύτως επιτυχημένη ήταν η «πρόβα τζενεράλε» της Εθνικής ομάδας πριν από τον αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ 2022 με τη Γεωργία, την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Παρά το ότι ο Τζον Φαν΄τ Σιπ ουσιαστικά άλλαξε ολόκληρη τη θεωρούμενη ως βασική ενδεκάδα, που ξεκίνησε απέναντι στην Ισπανία, η «γαλανόλευκη» ομάδα νίκησε την Ονδούρα με 2-1 στην Τούμπα, παρουσία του νέου προέδρου της ΕΠΟ, Θοδωρή Ζαγοράκη.

Η Εθνική έπαιξε ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο, είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να επιστρέφει στα γκολ σκοράροντας δις και τους Δουβίκα, Αλεξανδρόπουλο να παίρνουν το χρίσμα του διεθνή.

Μετά την παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου, όταν και κόπασε η πίεση που άσκησαν οι Λατινοαμερικανοί πολύ ψηλά, η ελληνική ομάδα ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, πήρε τον έλεγχο του αγώνα και άρχισε να επισκέπτεται τακτικά την περιοχή του Μενίγιαρ.

Στα πρώτα 45 λεπτά η Εθνική ομάδα άσκησε απόλυτη κυριαρχία, αλλά οι πολλές χαμένες ευκαιρίες και η ατυχία (δοκάρι), σε αντιδιαστολή με την τύχη της Ονδούρας που σκόραρε ένα γκολ μετά από κόντρα, συνέβαλαν ώστε το ημίχρονο να ολοκληρωθεί ισόπαλο 1-1.

Το σκορ στην Τούμπα άνοιξε στο 14ο λεπτό, όταν από κλέψιμο στη μεσαία γραμμή η μπάλα έφτασε με ταχύτητα στον Φορτούνη που μπήκε από δεξιά, γύρισε την μπάλα και ο επερχόμενος Παυλίδης πλάσαρε με χαρακτηριστική άνεση και στιλ με το αριστερό.

Ακολούθησε ένα δίλεπτο (19΄-20΄) στο οποίο ο Τζόλης έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τη δεύτερη όταν από πάσα του Γιακουμάκη βρέθηκε απέναντι στην εστία και από το ύψος της μικρής περιοχής σούταρε πάνω από το δοκάρι.

Στο 31΄ ο Μάνταλος επιχείρησε εκτός περιοχής το αριστερό διαγώνιο συρτό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο αριστερό δοκάρι και τρία λεπτά αργότερα ο Τζόλης έχασε νέα ευκαιρία.

Αφού λοιπόν δεν έγινε το 2-0 η Ονδούρα άρχισε να έχει απαιτήσεις, είχε ευκαιρία στο 37΄ με την κεφαλιά του Μπένγκτσον να καταλήγει στα χέρια του Διούδη και ισοφάρισε στο 40΄: από εκτέλεση φάουλ του Φλόρες η μπάλα βρίσκει στα σώματα, ο Ροντρίγκες σούταρε εκ νέου, η μπάλα βρήκε στον Μαυροπάνο και κατέληξε στα δίχτυα.

Το δεύτερο ημίχρονο υπήρξε διάστημα αλλαγών και σχημάτων για τον Φαν΄τ Σιπ, όμως ακόμη κι έτσι η ελληνική ομάδα συνέχισε να παίζει καλό ποδόσφαιρο και στο 59΄ ξαναπήρε προβάδισμα στο σκορ, πάλι με τον Παυλίδη, που εκμεταλλεύτηκε τη ζυγισμένη σέντρα του Μασούρα και νίκησε με κεφαλιά τον Μενίγιαρ για το 2-1, σημειώνοντας το τρίτο τέρμα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μασούρας πλάσαρε κι ο Άλβαρες έδιωξε λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, για να χάσει την ευκαιρία για ισοάριση η Ονδούρα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά του Φιγκερόα να φεύγει άουτ, κι ενώ στο 85΄ φιλόδοξο σουτ του Τόρο είχε την ίδια τύχη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ουρς Σνάιντερ (Ελβετία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σβάρνας, Τζόλης - Μεχία, Φιγκερόα

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν΄τ Σχιπ): Διούδης, Μαυρίας, Σβάρνας, Μαυροπάνος, Κυριακόπουλος (77΄ Αλεξανδρόπουλος), Σιώπης, Μάνταλος (83΄ Μπακασέτας), Φορτούνης (46΄ Λημνιός), Τζόλης (46΄ Μασούρας), Γιακουμάκης (46΄ Δουβίκας), Παυλίδης (62΄ Γιαννούλης).

ΟΝΔΟΥΡΑ (Φαμπιάν Κόιτο): Μενίγιαρ, Νούνιες (46΄ Κ. Λόπες), Φιγκερόα, Περέιρα, Άλβαρες, Μεχία (65΄ Τόρο), Ακόστα (65΄ Α. Λόπες), Φλόρες, Μπένγκστον (66΄ Μόγια), Έλις, Άβιλα.