Αθλητικά

Φόρμουλα Ένα: Νικητής στο Μπαχρέιν ο Χάμιλτον

Επιστροφή της Φόρμουλα, επιστροφή και του Βρετανού που έχει σαρώσει. Η συμβολική κίνηση πριν από τον αγώνα.

Ο Λιούς Χάμιλτον ήταν νικητής του πρώτου εφετινού αγώνα της Φόρμουλα Ένα που έγινε στο Μπαχρέιν, μετά από μεγάλη μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας υποψηφιότητα για την κατάκτηση και ενός 8ου παγκόσμιου τίτλου στην καριέρα του, μπροστά από τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull-Honda που τον πίεσε μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Πριν την εκκίνηση του αγώνα οι οδηγοί γονάτισαν προς τιμήν του κινήματος “Black Lives Matter”, μεταξύ αυτών και ο νικητής του αγώνα.