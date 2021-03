Τεχνολογία - Επιστήμη

Χαρδαλιάς: 30 εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για self tests

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα με τις εταιρείες που κατέθεσαν φάκελο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό των τεστ.

«Ολοκληρώθηκε η φάση κατάθεσης προσφορών για τα 10 εκ. self-tests και ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος κατέθεσαν φακέλους οι κάτωθι 30 εταιρείες: Naturalis, Petroil, Μίγκος, Δίγκας, ENNOVATIVE, Bioplus, Dermis, ΦΑΓΚΡΟΝ, ΑΝΤΙΣΕΛ, Helix, Biospeedia, Ramma Dental, Medhealth, Hygiene ONE, GMK Medical, Ξενοφών Γερμανός, Swiss Med, Medella, Asklipios Medical Group, URF Pharmaceutical, BIOSNA, Roche, QEFII, Πήγασος, MEEPMENT, BIOPROM, MARVIFARM, Anats, MedTrust και Anachem», αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Η διαδικασία βρίσκεται στην φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης των προφερόμενων τεστ από Επιτροπή που αποτελείται από τρεις καθηγητές από τρία διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις επόμενες ώρες, έτσι ώστε αύριο να αποσταλεί ο φάκελος του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.