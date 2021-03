Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: Η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου από δορυφόρο (εικόνες)

Εικόνες από το δορυφόρο δείχνουν την πρόοδο των εργασιών αποκόλλησης του EverGreen.

Στην έκτη μέρα βρίσκονται οι προσπάθειες αποκόλλησης του γιγαντιαίου πλοίου που έχει φράξει τη Διώρυγα του Σουέζ, στην Αίγυπτο.

Ακόμα δύο ρυμουλκά έφτασαν στο σημείο, ώστε να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, που για έκτη μέρα παραμένει άκαρπη.

Την ώρα που η ημερήσια ζημία υπολογίζεται στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, πλοιοκτήτες από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν να ακολουθούν εναλλακτικά δρομολόγια, για να αποφύγουν να κολλήσουν στην περιοχή, όπου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί εκατοντάδες πλοία, μεταξύ των οποίων και ελληνικά.

Ο φόβος τώρα είναι ότι η επιχείρηση αποκόλλησης μπορεί να πάρει επιπλέον μέρες, ενώ και οι συνέπειες της παράλυσης του εμπορίου δεν θα αργήσουν να φανούν, καθώς το Σουέζ είναι βασικός κόμβος μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Τα 400 μέτρων έκαστο ρυμουλκά έφτασαν εκεί για να συμβάλλουν, ενώ συνεχίζεται και η αφαίρεση άμμου και λάσπης κάτω από το πλοίο.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από το δορυφόρο, καθαρίστηκε η δεξιά όχθη της Διώρυγας, με την ελπίδα ότι θα μετακινηθεί λίγο το πλοίο.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου είχε δώσει σήμερα εντολή ώστε, αν δεν αποκολληθεί το πλοίο, να ξεκινήσει το ξεφόρτωμα του φορτιού του, κάτι που έχει αποφευχθεί, αφού υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε μέρες για να αδειάσει λίγο το πλοίο που έχει ύψος ουρανοξύστη και μέγεθος όσο..κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου.