Ινδονησία: Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από κεραυνό. Σχεδόν 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, στην Ινδονησία, έπειτα από έκρηξη, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου και αερίου Pertamina.

Η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και περίπου 950 κάτοικοι της περιοχής χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Οι τραυματίες είναι κάτοικοι, που έχουν υποστεί εγκαύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, κατά την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Republika, που επικαλείται την εταιρεία.

Εκατοντάδες οχήματα της πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στο διυλιστήριο και καταβάλλουν προσπάθεια να σβήσουν τις φλόγες.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη και η φωτιά στο διυλιστήριο Μπαλονγκάν πιθανόν οφείλονταν σε κεραυνό.

Innalillahi... Kilang Pertamina Balongan Indramayu terbakar, Semoga tidak ada korban jiwa. Al Fatihah pic.twitter.com/lHFMj2SVnT — NEG (@negativisme) March 29, 2021