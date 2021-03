Κοινωνία

Lockdown: Σύλληψη και πρόστιμο σε 15χρονο, ενώ πήγαινε στον φούρνο

Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για τον λόγο της σύλληψης. Τι λέει η πολύτεκνη μητέρα του παιδιού.

(ειόνα αρχείου)

Πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση σε 15χρονο που πήγαινε στον φούρνο του χωριού του στην Πάρο, έκοψαν οι αστυνομικοί της περιοχής οι οποίοι οδήγησαν τον νεαρό στο τμήμα για εξακρίβωση. Η μητέρα του, με ανάρτηση στο facebook βάλλει κατά των αστυνομικών για τη συμπεριφορά τους, ενώ οι Αρχές δίνουν τη δική τους εκδοχή.

«Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στο ΑΤ Πάρου που έπιασαν τον γιο μου 15 χρόνων και του έκοψαν κλήση γιατί πήγε να αγοράσει μια κόκα κόλα από το φούρνο του χωριού και που του πήραν το κινητό με απαίτηση και τον τράβηξαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων και δεν του επέτρεψαν να επικοινωνήσει μαζί μου τον έψαχνα σε όλο το χωριό μέχρι που τηλεφώνησα εγώ η ίδια στο τμήμα και μου είπαν πως τον έχουν εκεί μπράβο λοιπόν στα χάλια σας. Εγώ με 7 παιδιά μπορεί να μην έχω να πληρώσω την κλήση αλλά θα τα βρω αλλά θα με βρείτε μπροστά σας ντροπή και αίσχος» έγραψε η μητέρα του 15χρονου στο facebook, όπως μετέδωσε το Open, που επικοινώνησε και με αστυνομικούς στο νησί.

Όπως ενημέρωσαν οι αστυνομικοί, ο 15χρονος οδηγούσε μηχανάκι συγγενικού προσώπου. Τον σταμάτησαν για έλεγχο και δεν είχε χαρτιά. Όπως είπαν οι αστυνομικοί, η διαδικασία ορίζει ότι πρέπει να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, πέρασαν δέκα λεπτά μέχρι να μεταβούν στο Τμήμα και πάνω στο δεκάλεπτο κάλεσε η μητέρα του παιδιού, ενώ ήταν καθ' οδόν. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, θα ειδοποιούσαν τη μητέρα του παιδιού, όταν θα έφταναν στο τμήμα. Τελικά, οι αστυνομικοί του επέβαλλαν πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση και επικοινώνησαν με τον Εισαγγελέα για να ακολουθηθεί η διαδικασία και να οριστεί δικάσιμος, για το γεγονός ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.