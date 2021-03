Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλια - ΠΟΥ: 36 χώρες δεν έχουν πάρει ούτε δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για την ανισομετρία στην διανομή εμβολίων και η έκκληση για δωρεές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα κατά των χασμάτων που παρατηρούνται στη διανομή εμβολίων μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών, οι οποίες προμηθεύονται εμβόλια μέσω του μηχανισμού COVAX.

H προειδοποίηση αυτή ακολουθεί μια δήλωση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος χθες Κυριακή επέκρινε τη δημιουργία “υπερβολικών” αποθεμάτων εμβολίων από τις ανεπτυγμένες χώρες, ζητώντας τους να τα μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο.

“Η διαφορά στον αριθμό των εμβολίων που έχουν χορηγηθεί στις πλούσιες χώρες και τον αριθμό των εμβολίων που έχουν χορηγηθεί μέσω του COVAX αυξάνει καθημερινά”, κατήγγειλε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Ηθική προσβολή και οικονομική καταστροφή

“Η άνιση κατανομή των εμβολίων δεν αποτελεί μόνο ηθική προσβολή, είναι και οικονομικά καταστροφική”, εκτίμησε στη διάρκεια ψηφιακής διάσκεψης του ΠΟΥ με θέμα τον εμβολιασμό κατά της covid-19, την οποία φιλοξενεί το Αμπού Ντάμπι.

“Όσο ο ιός κυκλοφορεί, οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να πεθαίνουν, οι αναταράξεις στο εμπόριο και τα ταξίδια θα συνεχιστούν και η οικονομική ανάκαμψη θα καθυστερεί”, υπογράμμισε ο Τέντρος.

Περισσότερα από 510 εκατομμύρια εμβόλια έχουν διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της Υγείας, όμως οι διαφορές μεταξύ των χωρών παραμένουν μεγάλες, κάτι που ώθησε τον ΠΟΥ να απευθύνει την Παρασκευή έκκληση στα πιο πλούσια κράτη να δωρίσουν εμβόλια στα πιο φτωχά.

Ο Τέντρος επεσήμανε σήμερα ότι 36 χώρες δεν έχουν λάβει ούτε μία δόση εμβολίου κατά της covid-19. Δεκαέξι από αυτές αναμένεται να λάβουν εμβόλια μέσω του COVAX τις επόμενες δύο εβδομάδες, δήλωσε.

Έκκληση για δωρεές

Από την πλευρά της η Unicef κάλεσε τις πιο πλούσιες χώρες να κάνουν δωρεές ώστε να διασφαλίσουν μια πιο δίκαιη διανομή των εμβολίων, προσθέτοντας ότι χρειάζονται 510 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της διανομής σε όλο τον κόσμο.

“Χρειαζόμαστε βοήθεια”, δήλωσε η Ενριέτα Φόρε γενική διευθύντρια της Unicef. “Χρειαζόμαστε παρασκευαστές εμβολίων που δίνουν προτεραιότητα στον COVAX και προσπαθούν να λάβουν ρυθμιστική έγκριση για μια γρήγορη, δίκαιη και προσιτή διανομή”, πρόσθεσε η ίδια.

“Χρειαζόμαστε τα πιο πλούσια κράτη να δωρίσουν τις επιπλέον δόσεις (των εμβολίων) μέσω του COVAX”, υπογράμμισε.

Στόχος του προγράμματος COVAX ήταν η διανομή περίπου 238 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της covid-19 σε όλο τον κόσμο ως το τέλος Μαΐου, όμως μέχρι στιγμής μόνο 32 εκατομμύρια δόσεις έχουν ήδη σταλεί στις χώρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.