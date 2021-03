Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Τούμπα: “Πράσινο φως” για το νέο γήπεδο

Ένα ακόμα βήμα για την ανάπλαση του γηπέδου του ΠΑΟΚ και της ευρύτερης περιοχής της Τούμπας. Η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ένα ακόμα βήμα για την ανάπλαση του γηπέδου του ΠΑΟΚ και της ευρύτερης περιοχής της Τούμπας έγινε με την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων, επισημαίνει ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης.

«Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της νέας Τούμπας έγινε σήμερα. Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής. Αποστέλλεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη διαδικασία ανάρτησης», έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ο υφυπουργός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, συζητήθηκαν και επιλύθηκαν μια σειρά από σημαντικά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά θέματα. Μεταξύ άλλων, δόθηκε έγκριση για ανάρτηση προς διαβούλευση για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής για την ανέγερση νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η σημερινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ προχώρησε στην έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής που θα τεθεί σε διαβούλευση. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήσεις γης που προβλέπονται στο ΕΠΣ περνούν στη δεύτερη φάση, στη χάραξη συντεταγμένων επί εδάφους, δηλαδή στις ρυμοτομικές, πολεοδομικές γραμμές όπου μπορούν να εφαρμοσθούν και να εκδοθούν οι σχετικές οικοδομικές άδειες με συγκεκριμένες χρήσεις. Με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής ουσιαστικά καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής.

Στόχος της συνολικής ρύθμισης είναι η έγκριση χωροθέτησης νέου γηπέδου ποδοσφαίρου, ώστε να ανεγερθούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τόσο από την ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, όσο και από τις συστάσεις (recommendations) FIFA/ UEFA. Επιπλέον, θα επιτευχθεί η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη σχεδίων έργων και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην έκταση της πρώην «Αλάνας Τούμπας» και ειδικότερα στην συνολική έκταση που καλύπτουν το σημερινό ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΠΑΟΚ -δηλαδή το σύνολο της έκτασης του Α.Σ ΠΑΟΚ, όπως αυτή ολοκληρώθηκε και συμπληρώθηκε πέραν της αρχικής του ιδιοκτησίας μετά την πρόσφατη παραχώρηση από το ΥΠΕΘΑ- και η υπόλοιπη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Κλεάνθους, Ανώνυμο Πεζόδρομο, και τον πεζόδρομο Παπαηλιάκη.

Σημειώνεται ότι το επόμενο βήμα είναι η αποστολή του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής στον Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ανάρτησης με την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια θα επιστραφεί το Σχέδιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς εξέταση από νέα συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και ακολούθως θα σταλεί ο συνολικός φάκελος ΕΠΣ/ΡΣΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να βγει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, προϋπόθεση απαραίτητη για την έναρξη του συνολικού έργου.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς δήλωσε:

«Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, από τη στιγμή που κατατέθηκε η μελέτη στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, προχωρήσαμε στη σημερινή θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, για την ανάρτηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, εν μέσω πανδημίας, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Εξελίσσουμε με fast track διαδικασίες ό,τι είναι απαραίτητο για τη συνολική ανάπτυξη των έργων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ, όπως έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη».»