Κοινωνία

ΕΛΑΣ: ειδική εξόρμηση για υπέρβαση ορίων ταχύτητας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν δεκάδες διπλώματα και ακινητοποιήθηκαν οχήματα.

Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποίησε το τριήμερο 26-28 Μαρτίου η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με κύριο αντικείμενο τις υπερβάσεις του υπέρβασης ορίου ταχύτητας, σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Λ. Κηφισίας, η Λ. Μεσογείων, η Λ. Βουλιαγμένης και η Λ. Αθηνών-Σουνίου.

Ειδικότερα αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν 263 ακόλουθες παραβάσεις:

124 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

2 επίδειξης ικανοτήτων,

6 για θόρυβο,

1 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

1 για κατανάλωση αλκοόλ

124 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν:

96 άδειες ικανότητας οδήγησης,

18 άδειες κυκλοφορίας και

6 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν 5 οχήματα.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.