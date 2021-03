Οικονομία

Ελλάδα - Σερβία: Τουριστική συνεργασία εν μέσω κορονοϊού

Τι αναφέρεται σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Τι δήλωσε ο Χάρης Θεοχάρης κατά την επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Τη δέσμευση για στενή συνεργασία, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στον τουρισμό μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας επισφράγισαν με την υπογραφή Κοινής Δήλωσης ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και η Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας Tatjana Matic.

Η Κοινή Δήλωση υπεγράφη στο Βελιγράδι, όπου ο κ. Θεοχάρης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Στο κείμενο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θα εργαστούμε από κοινού, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από τον COVID-19, στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Θα καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες να αποκαταστήσουμε τη συνεργασία στο πεδίο του τουρισμού, με σεβασμό στα υγειονομικά μέτρα τα οποία υιοθετούνται λόγω της πανδημίας σε Ελλάδα και Σερβία. Από την άποψη αυτή, θα τηρούνται οι σχετικές με τον τουρισμό ισχύουσες ανά χώρα νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, οι διεθνείς υποχρεώσεις και συνέργειες Ελλάδας και Σερβίας στον τομέα του τουρισμού θα εναρμονίζονται με τις διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζουν την είσοδο των τουριστών σε αμφότερες τις χώρες. Θα διατηρήσουμε αδιάλειπτη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την πρόοδο της επιχείρησης εμβολιασμού και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την επιδημιολογική κατάσταση σε Ελλάδα και Σερβία. Με στόχο την εισήγηση νέων μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθούν τα ταξίδια και ο τουρισμός, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Θα ενθαρρύνουμε κάθε δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε αμοιβαία ωφέλεια και αμοιβαίο ενδιαφέρον».

Μετά από την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «κατ' αρχάς θα ήθελα να τονίσω πως η Ελλάδα και η Σερβία συντονίζονται και συμπορεύονται στον αγώνα για την απελευθέρωση της τουριστικής δραστηριότητας, στον αγώνα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Η κοινή δήλωση που μόλις υπογράψαμε μαζί με τη συνάδελφό μου και φίλη, κυρία Tatjana Matic, επισφραγίζει τη φιλία και τη συναντίληψη ανάμεσα στις δύο χώρες. Διαπιστώθηκε απόλυτη συμφωνία στο ότι η επιστροφή στην κανονικότητα περνά μέσα και από τη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδέψουν, να απολαύσουν ασφαλείς αλλά και όμορφες διακοπές στον τόπο που επιθυμούν».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας κυρία Tatjana Matic υπογράμμισε ότι «με την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης, ακόμη μια φορά αποδείχθηκε η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των χωρών μας, Σερβίας και Ελλάδας. Πρακτικά, επισημοποιήθηκε η κοινή μας πρόθεση -όπως την είχαμε εκφράσει και πριν από μερικούς μήνες- με σκοπό να ενδυναμώσουμε την συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, κατά την πανδημική και μετά-πανδημική περίοδο. Με την Κοινή Δήλωση δεσμευτήκαμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να βρεθούν οι λύσεις για τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε ο COVID-19. Μια από τις λύσεις προς την εξασφάλιση της υγειονομικής προστασίας των ταξιδιωτών είναι η εφαρμογή του Ψηφιακού Πιστοποιητικού και η αμφίπλευρη αναγνώριση αυτών».

Επίσης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο Βελιγράδι, ο κ. Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε συνεντεύξεις σε τοπικά ΜΜΕ. Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού:

«Οι Σέρβοι ταξιδιώτες μπορούν να εμπιστεύονται απόλυτα την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 12 Ιανουαρίου, απέστειλε επιστολή προς τους ομολόγους του και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης ενός Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, αρνητικού τεστ ή ανάρρωσης από τον κορωνοϊό. Ενός πιστοποιητικού που θα είναι η «λυδία λίθος», η βάση της δυνατότητας απελευθέρωσης των ταξιδιών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι εισήγηση του κ. Μητσοτάκη υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη η εφαρμογή του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού έχει δρομολογηθεί».

«Η Ελλάδα και η Σερβία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να έχουν καλύτερη πρόοδο από άλλες στον εμβολιασμό του πληθυσμού τους. Καλό θα είναι αυτή η πρόοδος, αυτή η επιτυχία, να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα με τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και με τη συνεργασία, αντίστοιχα, των δύο λαών, της Σερβίας και της Ελλάδας».

«Οι Σέρβοι πολίτες επιλέγουν συχνά τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Πολλοί από εμάς έχουμε αποκτήσει φιλίες μαζί τους, καθώς τους βλέπουμε στη χώρα μας κάθε χρόνο. Χωρίς υπερβολή, τους Σέρβους φιλοξενούμενους στην Ελλάδα τους θεωρούμε 'αδελφούς'. Θέλουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να έλθουν και πάλι στην Ελλάδα. Και, φυσικά, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ταξιδεύουν ξανά οι Έλληνες στη Σερβία, με απόλυτη ασφάλεια. Είτε για διακοπές, είτε για «city break» στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της χώρας».

«Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτίσει η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού, θα ήθελα να ενημερώσω κάθε φίλο Σέρβο ο οποίος σκέφτεται να έρθει στην Ελλάδα το 2021 ότι, προκειμένου να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας, θα πρέπει είτε να είναι εμβολιασμένος είτε να έχει περάσει αρνητικό τεστ ή να έχει αναρρώσει από κορωνοϊό. Θα υπάρχουν επίσης δειγματοληπτικά και στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας. Στο βαθμό που κάποιος είναι αρνητικός, θα μπορεί να πηγαίνει στο ξενοδοχείο και να απολαμβάνει τις διακοπές του χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση, με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για κάθε Έλληνα πολίτη και κάθε φιλοξενούμενο. Να σημειώσω ακόμη ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να προτεραιοποιήσει τον εμβολιασμό των υπαλλήλων του τουρισμού, των ανθρώπων που κατά κύριο λόγο θα έρχονται σε επαφή και θα εξυπηρετούν τουρίστες, ώστε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας. Το αίσθημα αυτό, μαζί με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία πέρυσι αποδείχθηκαν σωτήρια, αποτελούν δύο θεμελιώδεις παράγοντες για το επιτυχημένο άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2021».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης εξήρε τη διάθεση συνεργασίας εκ μέρους της ομολόγου του, κυρίας Tatjana Matic. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης «σε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυρία Matic και όλη η ομάδα του Υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας έχουν επιδείξει θέληση, ενέργεια και αποφασιστικότητα, ώστε να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ψηφιακά και υγειονομικά. Δουλέψαμε μαζί προκειμένου να βρούμε λύσεις για τα όποια ζητήματα -αναπόφευκτα- υπάρχουν, με στόχο το άνοιγμα του τουρισμού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την απαράμιλλη φιλοξενία και θα προσπαθήσω να ανταποδώσω, φιλοξενώντας τη σερβική αντιπροσωπεία στην 66η Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Στην Ελλάδα κάθε Σέρβος είναι πάντα ευπρόσδεκτος».