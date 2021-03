Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Οι τρεις κινήσεις για τη στήριξη της Εστίασης (βίντεο)

Τι είπε επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για τη σταδιακή άρση του lockdown, τα self tests και τους σεισμόπληκτους.

«Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να ανοίξει κάποιες δραστηριότητες μέσα στον Απρίλιο», τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” για την επικείμενη χαλάρωση του lockdown. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνηση περιμένει τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις. Καταλαβαίνουμε την κόπωση των πολιτών, αλλά κοιτάμε πρώτα από όλα το συμφέρον της δημόσιας Υγείας, υπογράμμισε.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν δίνεται προτεραιότητα στο λιανεμπόριο ή στα σχολεία, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως σημασία έχει εάν καθυστερήσει το άνοιγμα κάποιας δραστηριότητας, να υπάρχει - όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα - στήριξη του κλάδου. Όσον αφορά στο άνοιγμα των σχολείων, είπε πως «σημασία έχει να προσφέρουμε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης» για να μη χάνουν την επαφή τους οι μαθητές με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τα self tests και τη συζήτηση που έχει πυροδοτήσει η διάθεσή τους, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως το ζήτημα δεν είναι να μην κάνουμε τεστ και να μην ανιχνεύουμε κρούσματα, αλλά να περιορίσουμε το επιδημιολογικό φορτίο. Επεσήμανε πως τα αυτοδιαγνωστικά τεστ θα βοηθήσουν στον εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων του ιού και στον περιορισμό τους. Εξήγησε πως με τον πολλαπλασιασμό των αυτοδιαγνωστικών τεστ, θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό φορέων που θα ελέγχονται, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που θα διαγνωστούν θετικοί, θα το δηλώνουν και θα ιχνηλατούνται οι επαφές τους. Όσο για τον αναμενόμενο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που θα προκύψει, τόνισε πως σημασία έχει ο δείκτης θετικότητας σε σύγκριση με αυτόν των προηγούμενων ημερών.

Παραδέχθηκε πως κάποια περιοριστικά μέτρα δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, σημειώνοντας πως «όταν αντιμετωπίζεις μία πρωτόγνωρη κατάσταση, δοκιμάζεις διάφορα πράγματα. Αν κάποιο μέτρο δεν αποδίδει, διορθώνεται με κάποιο άλλο».

Άφησε να εννοηθεί πως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε πως είναι νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε για μετακινήσεις από νομό σε νομό και για Πάσχα στο χωριό.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ρώτησε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας και ο κ. Πέτσας είπε πως βασικό ζήτημα ήταν η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών, που βρίσκεται «σε πολύ καλό επίπεδο» με τους οικίσκους και τα τροχόσπιτα που έφθασαν στην περιοχή.

Τέλος, ο Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε στην Εστίαση, υπογραμμίζοντας τις τρεις κινήσεις που έχουν γίνει: Στήριξη των Δήμων με έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για να συνεχιστεί η αναστολή είσπραξης των δημοτικών τελών. Παράταση στα μισθώματα για 3 χρόνια στις μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας των Δήμων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να δουν το αρχικό τους business plan να εξελίσσεται. Εναρμόνιση προς τα κάτω των δημοτικών τελών και για τα κέντρα διασκέδασης, τα οποία πλέον θα ανήκουν στην ίδια κατηγορία με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα εστίασης.