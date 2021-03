Παράξενα

Ο άνδρας που περιμένει την αγαπημένη του επί 58 χρόνια (βίντεο)

Μια διαφορετική ιστορία αγάπης με πρωταγωνιστές δύο ανθρώπους που αρνήθηκαν την αγάπη από άλλους.

Ο 71χρονος Τούρκος που είναι γνωστός με το όνομα Ορχάν, ήταν 18 όταν ερωτεύτηκε συνομήλικη γειτόνισσά του.

Όταν λίγο μετά αποφάσισαν ότι αγαπιούνται και ζήτησε το χέρι της, ο πατέρας της του ζήτησε τόσο μεγάλη προίκα που εκείνος δεν μπορούσε να δώσει. Λίγο μετά, η οικογένεια της 18χρονης την πήρε και μετακόμισαν σε άλλη πόλη.

Οι δύο νεαροί υποσχέθηκαν ο ένας στον άλλον να μείνουν για πάντα ανύπαντροι, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα ενωθούν ξανά.

Εκείνος έμεινε μόνος του σε μία απομονωμένη περιοχή της Τουρκίας, σε ένα μικρό και πρόχειρο σπίτι, στα όρια της παράγκας. Ζει εκεί 58 χρόνια και λέει πως θα το εγκαταλείψει μόνο για να βρει την αγαπημένη του.

Ο Ορχάν όμως, δεν αποκαλύπτει ποια είναι η αγαπημένη του. «Ξέρω εγώ, εκείνη, οι γονείς μου και οι γονείς της», λέει τώρα, αποκαλύπτοντας ότι κι εκείνη ζει ανύπαντρη με τη μητέρα της, σε άλλη επαρχία.

«Μακάρι να μπορούσα να τη δω ξανά έστω για ένα λεπτό και δε θέλω κάτι άλλο από αυτήν τη ζωή», καταλήγει.