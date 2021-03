Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: λιανεμπόριο ανοιχτό με όρους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μέλος της Επιτροπής και πρόεδρος του ΠΙΣ στον ΑΝΤ1 λίγο πριν τις κρίσιμες για τα μέτρα συνεδριάσεις.

Είναι αντιφατικό να μιλάμε για άνοιγμα αγοράς, μετά από αυτά τα δεδομένα σε κρούσματα και διασωληνωμένους, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Όπως σημείωσε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, «δεν πρέπει να προδικάζουμε το τι θα πούμε εμείς στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων», εξηγώντας ότι η Κυβέρνηση προτείνει πιθανή άρση των μέτρων, η Επιτροπή εισηγείται και η Κυβέρνηση αποφασίζει, όπως ο γιατρός προτείνει θεραπεία και ο ασθενής αποφασίζει αν θα την ακολουθήσει.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ είπε ότι καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να ανοίξει με πλήρη ασφάλεια, τονισε ότι η κοινωνία ειναι κουρασμένη αλλά ο ιός ξεκούραστος και συμπλήρωσε, απαντώντας στην σχετική κριτική ό,τι «αν δεν υπήρχε το lockdown θα είχαμε ζήσει τον «Αρμαγεδδώνα» της Πορτογαλίας και της Αγγλίας, δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν απέδωσαν τα μέτρα. Αν είχαμε και πλήρη εφαρμογή των μέτρων, θα είχαμε και άλλη, διαφορετική εικόνα».

Ο κ. Εξαδάκτυλος είπε, σε όσους κάνουν λόγο για λανθασμένα περιοριστικά μέτρα, ότι στο διάστημα που προηγήθηκε υπήρξαν και πανηγύρια και συγκεντρώσεις.

Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι οποιαδήποτε έναρξη δραστηριότητας, δεν θα συμβάλλει σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τρόπο που θα ασκηθεί, θα συμβάλλει στην διασπορά της νόσου. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο και αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Το λιανεμπόριο, εφόσον ασκηθεί με όρους που δεν θα δημιουργήσουν λαοθάλασσες στους εμπορικούς δρόμους το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσε να ανοίξει, δεδομένου και ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσει το εμπόριο.

Αναφορικά με τον θάνατο της γυναίκας στο Ίλιον, λίγη ώρα αφότου εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ότι ο ίδιος δικαιολογεί τις ανησυχίες των πολιτών, λέγοντας ωστόσο ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι εκείνη που θα πρέπει να αποφανθεί και να πάρει τις όποιες αποφάσεις, λέγοντας πάντως ότι μέλος της οικογένειας του εμβολιάστηκε προ δύο ημερών με το εν λόγω σκεύασμα.





Διαβάστε επίσης:

-Γκάγκα για εμβόλιο AstraZeneca: Το θεωρώ ασφαλές (βίντεο)

-Κορονοϊός: νέο ρεκόρ στα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας

-Κορονοϊός - ΕΣΥ: Μόνο τρεις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα είναι κενές στην Αττική