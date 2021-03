Κοινωνία

Lockdown: Αλλαγές σε μετακινήσεις και λιανεμπόριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο μείγμα μέτρων στα πλαίσια νέου lockdown για την προστασία από τον κορονοϊό θα αποφασίσουν και θα προτείνουν οι ειδικοί.

Μία μέρα μετά το ρεκόρ των 4340 κρουσμάτων, το μεγαλύτερο αριθμό από την αρχή της πανδημίας και τους διασωληνωμένους να σπάνε καθημερινά αρνητικά ρεκόρ, ενώ τα νοσοκομεία της Αττικής «λυγίζουν» από το βάρος, συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και την πρόταση νέων μέτρων προς την κυβέρνηση.

Επιστήμονες και κυβερνητικοί συμφωνούν πλέον ότι, είναι ανάγκη για νέο μείγμα μέτρων, αφού το τρέχον lockdown έδωσε ό,τι ήταν να δώσει. Αμφότεροι δε υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να βγαίνει έξω, να «σκορπίζεται» και να μη συγκεντρώνεται κατά τόπους ή σε σπίτια.

Όποιες προτάσεις από τους ειδικούς προς τους κυβερνητικούς αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη ή την Παρασκευή και αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στις μετακινήσεις, το μερικό άνοιγμα της αγοράς και σε δεύτερο χρόνο και των σχολείων.

Σε πρώτη φάση και από τα μηνύματα που στέλνονται, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου θα ανοίξει το λιανεμπόριο. «Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο και αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Το λιανεμπόριο, εφόσον ασκηθεί με όρους που δεν θα δημιουργήσουν λαοθάλασσες στους εμπορικούς δρόμους το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσε να ανοίξει, δεδομένου και ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσει το εμπόριο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Όπως όλα δείχνουν, πρώτα θα ανοίξουν τα μικρότερα μαγαζιά κι έπειτα τα μεγαλύτερα, ενώ τα εμπορικά κέντρα φαίνεται έως και απίθανο να πάρουν το «πράσινο φως» σε αυτήν τη φάση.

Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα. Ως προς αυτό, οι λύσεις είναι είτε click away ή click in shop (με ραντεβού) είτε ελεύθερα, δηλαδή με την αποστολή του μηνύματος στο 13032 και χωρίς χρονικό περιορισμό. Αν και από τους επιστήμονες δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ζήτημα, ο ΓΓ Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε σήμερα πως το εμπόριο θα λειτουργήσει χωρίς τους προαναφερθέντες περιορισμούς, με φυσική παρουσία των πελατών.

Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται και η απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων, από το ερχόμενο Σάββατο, με κυβερνητικά στελέχη να επαναλαμβάνουν την ανάγκη της κοινωνίας για «αποσυμπίεση» και τους επιστήμονες να εκφράζουν τους φόβους τους για τις συγκεντρώσεις σε σπίτια και πλατείες. «Τώρα είμαστε όλοι έξω, άρα πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους», σχολίασε σχετικά η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1.

«Θα δούμε αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων από την επόμενη εβδομάδα εάν τηρηθούν τα μέτρα, δήλωσε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1, όπου εμφανίστηκε προβληματισμένος για τυχόν άνοιγμα δραστηριοτήτων όπως το λιανεμπόριο και τα σχολεία. «Από άποψη υγειονομικής ασφάλειας, είναι λίγο νωρίς για να ανοίξουν αυτά, δεδομένου και ότι ακόμη δεν έχουμε τα self test και εξοικείωση με αυτά. Εάν ήταν δική μου απόφαση δεν θα προχωρούσα σε άνοιγμα δραστηριοτήτων στις 5 Απριλίου, αλλά στις 12 Απριλίου», είπε ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Τα σχολεία, πάντως πως θα ανοίξουν την επόμενη Δευτέρα, 12 Απρίλιου, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν διατεθεί τα self tests, τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι μαθητές στα φαρμακεία.

Διαβάστε ακόμη:

Σταμπουλίδης: άνοιγμα αγοράς, χωρίς click away και click inside

Κορονοπάρτι με πάνω από 50 άτομα

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Αλλαγές σε τεκμήρια και δόσεις - Παράταση σε μέτρα στήριξης