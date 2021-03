Οικονομία

Επίδομα 400 ευρώ: Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που έρχονται και οι επιπλέον δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Διευρύνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, τροποποιείται η ΚΥΑ με αριθμό 5629/22 της 4ης Φεβρουαρίου 2021 (Β' 450/2021), με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημαντικότερες αλλαγές, που επέρχονται, είναι οι εξής:

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, αφενός μεν να εμφανίζουν μείωση κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 αφετέρου δε το οικογενειακό εισόδημά τους για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί).

2. Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος, μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 και έως την 5η Φεβρουαρίου 2021, η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι να μην εμφανίζουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

3. Δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 15 Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ανοιχτή από τις 19 Μαρτίου για καταχώρηση διορθώσεων κατά τον πρώτο κύκλο της υποβολής αιτήσεων (π.χ. σε περιπτώσεις που έγινε λάθος στο ΙΒΑΝ). Στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν το έπραξαν για οποιονδήποτε λόγο την προηγούμενη φορά.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ και είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, για να διαπιστωθεί, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων, που θα προκύψει, θα διαβιβαστεί κατόπιν στον ΟΑΕΔ, που θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 30 ημέρες, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.

Διαβάστε επίσης:

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Αλλαγές σε τεκμήρια και δόσεις - Παράταση σε μέτρα στήριξης

Τα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς εργασίας