Οικονομία

Lockdown - Γεωργιάδης: Άνοιγμα καταστημάτων την Δευτέρα με 13032 και περιορισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για άνοιγμα της αγοράς. Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την εστίαση και τις μετακινήσεις εκτός νομού.

Πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι το λιανεμπόριο να ανοίξει από τη Δεύτερα, με το σύστημα που έχει σχεδιαστεί με αποστολή SMS στο 13032 και χρονικό περιορισμό στα ψώνια των πολιτών, κάτι που θα εξεταστεί σήμερα από τους λοιμωξιολόγους είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν επιλέγεται η μέθοδος της παράδοσης εκτός, «γιατί κάποια καταστήματα δεν μπορούν να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να δημιουργηθούν συνθήκες αθεμίτου ανταγωνισμού».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το υπουργείο, εισηγήθηκε μαζί με τα κομμωτήρια να ανοίξουν και τα ινστιτούτα αισθητικής για να μην μεταφέρεται η πελατεία στους γιατρούς αλλά στην επιτροπή υπάρχουν επιφυλάξεις.

Σε ό,τι άφορα την εστίαση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα συζητηθεί το ζήτημα στην επιτροπή για να εξεταστούν όλα τα σενάρια χαλάρωσης. Ούτως η άλλως, ανέφερε χαρακτηριστικά, η καραντίνα δεν υπάρχει στην πράξη, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο στις πλατείες δεν μπορούσες να διακρίνεις το γκαζόν. Πάντως ξεκαθάρισε ότι οι κλειστοί χώροι εστίασης είναι δύσκολο να ανοίξουν.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα δοθεί γενναία στήριξη στα καταστήματα εστίασης για την τοποθέτηση μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα, ενώ όλα τα μέτρα στήριξης για την εστίαση θα ανακοινωθούν αύριο η μεθαύριο Παρασκευή.

Επίσης ανέφερε ότι είναι δύσκολη η απόφαση να επιτραπεί σε όσους έχουν εμβολιαστεί να μετακινηθούν προς τα χωριά τους, τη στιγμή που δεν μπορεί ο υπόλοιπος κόσμος. Η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι στο τραπέζι της επιτροπής η οποία θα κληθεί να την εγκρίνει. Σε περίπτωση που οι λοιμωξιολόγοι κρίνουν ότι η 3ωρη παραμονή στα καταστήματα είναι επικίνδυνη, ενδεχομένως προκριθούν τα δίωρα ψώνια.

Διαβάστε ακόμη:

Lockdown: Αλλαγές σε μετακινήσεις και λιανεμπόριο

Σταμπουλίδης: άνοιγμα αγοράς, χωρίς click away και click inside