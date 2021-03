Τεχνολογία - Επιστήμη

Ενδομήτρια επέμβαση εμβρύου σε έγκυο με κορονοϊό!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τέτοια επέμβαση σε γυναίκα που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Ποιες οι προβλέψεις για το έμβρυο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε ενδομήτρια επέμβαση σε έμβρυο 24 εβδομάδων, το οποίο βρισκόταν σε κίνδυνο επικείμενου ενδομητρίου θανάτου και η μητέρα του ήταν θετική στον κορονοϊό SARS-CoV-2. Η επέμβαση έγινε στην Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια-διευθύντρια της κλινικής, Σοφία Καλανταρίδου, το έμβρυο εμφάνιζε αμφοτερόπλευρο υδροθώρακα και γενικευμένο ύδρωπα και η μητέρα του βρισκόταν σε αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Η μητέρα διαπιστώθηκε ότι είχε λοίμωξη COVID-19 από τις 4 Μαρτίου και παραμένει θετική έως και σήμερα, με θετικό μοριακό έλεγχο PCR και ήπια συμπτωματολογία.

Το περιστατικό παραπέμφθηκε από την Κρήτη στη Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Θεραπείας Εμβρύου «Κύπρος Νικολαΐδης» της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο «Αττικόν». Λόγω του κινδύνου ενδομητρίου θανάτου, αποφασίστηκε άμεσα ενδομήτρια επέμβαση, η οποία έγινε στο ειδικό χειρουργείο COVID-19 της κλινικής και τοποθετήθηκαν μόνιμες πλευρο-αμνιοτικές παροχετεύσεις στο θώρακα του εμβρύου, οι οποίες επιτυγχάνουν τη συνεχή αποσυμφόρηση των πνευμόνων του. Η μητέρα ανέχθηκε καλά την επέμβαση, όπως και το έμβρυο που εμφανίζεται βελτιωμένο άμεσα μετά την επέμβαση. Η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική, καθώς σε δείγμα αμνιακού υγρού που ελήφθη κατά την επέμβαση διαπιστώθηκαν στοιχεία προϋπάρχουσας ενδοαμνιακής λοίμωξης.

Ο μοριακός έλεγχος PCR της πλευριτικής συλλογής του εμβρύου και του αμνιακού υγρού είναι αρνητικοί για λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Η μητέρα νοσηλεύεται σε πτέρυγα COVID-19 και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Σοφίας Καλανταρίδου από την ομάδα ενδομητρίων επεμβάσεων της κλινικής, με επικεφαλής τον Γεώργιο-Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου και τους Νικόλαο Ευαγγελινάκη και Χαρίκλεια Παπαγεωργίου.

Στο τρίτο κύμα της πανδημίας, οι έγκυες παρουσιάζουν βαρύτερη συμπτωματολογία

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ 61 γυναίκες οι οποίες ήταν θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2. Σε καμία από τις περιπτώσεις που γέννησαν στο Αττικό Νοσοκομείο δεν απομονώθηκε ο ιός SARS-CoV-2 στον πλακούντα, στο αμνιακό υγρό, στο αίμα ομφαλίου λώρου και στο μητρικό γάλα. Σύμφωνα με την κ. Καλανταρίδου «σε αυτό το κύμα της πανδημίας, οι έγκυες παρουσιάζουν βαρύτερη συμπτωματολογία». Ειδικά από τον Ιανουάριο 2021 χρειάστηκε για πρώτη φορά να γίνει εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), λόγω ανάγκης μηχανικού αερισμού σε μία έγκυο και δύο λεχωίδες. Η έγκυος διασωληνώθηκε στις 29 εβδομάδες κύησης και τρεις ημέρες αργότερα γέννησε πρόωρα με καισαρική τομή, λόγω έναρξης τοκετού. Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα το ποσοστό εισαγωγής εγκύων-λεχωίδων στη ΜΕΘ είναι 6,5%, (4/61 κυήσεις), ενώ το 16,4% των εγκύων-λεχωίδων (10/61) εμφάνισε σοβαρού βαθμού πνευμονία COVID-19.