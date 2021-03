Κοινωνία

Μαρφίν: ανοίγει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης

Τι ζήτησε η Εισαγγελία Αθηνών, μετά τα νέα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε ανακοίνωση τους αναφέρει, ότι «από την Εισαγγελία Αθηνών διετάχθη προκαταρκτική διερεύνηση αδικημάτων για την υπόθεση της Μαρφίν, κατόπιν νέων στοιχείων που προσκομίσθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «η διερεύνηση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής».

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, για την υπόθεση έχει δείξει προσωπικό ενδιαφέρον ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ ποτέ δεν εγκαταλείφθηκαν οι έρευνες από πλευράς Ασφάλειας, προκειμένου μην μείνει στο σκοτάδι αυτή η τραγωδία, από τον εμπρησμό με μολότοφ του υποκαταστήματος της τράπεζας στην Αθήνα, τον Μάιο του 2010, κατά τον οποίο έχασαν της ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα.

Τα άτομα που είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση αθωώθηκαν αμετάκλητα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα καινούργια στοιχεία περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και υλικό και από κάμερες, ενώ αφορούν και σε νέα πρόσωπα.