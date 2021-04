Κόσμος

Μακελειό στην Καλιφόρνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί από πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο.

Η αστυνομία στην Όραντζ, στην Καλιφόρνια, νότια του Λος Άντζελες, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι σημειώθηκε mass shooting με «πολλά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους νεκρούς», ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς και πρόσθεσαν πως ο ύποπτος για το μακελειό έχει συλληφθεί.

Δεν έγιναν γνωστές από τις αρχές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό City News Service (CNS) του Λος Άντζελες και τον τηλεοπτικό σταθμό KNBC, πέρα από τους τέσσερις νεκρούς υπάρχουν τρεις τραυματίες από σφαίρες, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως δράστης.

Η αστυνομία της Όραντζ ανέφερε μέσω Facebook ότι μέλη της έφθασαν στις 17:30 (τοπική ώρα) σε σημείο όπου είχε αναφερθεί πως «ακούγονταν πυρά» και «εντόπισε αρκετά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους αποθανόντες».

Κατά την ίδια πηγή, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών «στην οποία ενεπλάκη αστυνομικός», η κατάσταση «σταθεροποιήθηκε» και δεν θεωρείται πλέον πως υπάρχει απειλή για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον KNBC-TV, το συμβάν σημειώθηκε σε κτιριακό συγκρότημα όπου λειτουργούν εμπορικές επιχειρήσεις στην Όραντζ, πόλη που απέχει περίπου 30 μίλια (48 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά από το κέντρο του Λος Άντζελες και ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένα παιδί.

Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, ο δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά του αστυνομικού και έχει συλληφθεί. Άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Διαβάστε επίσης:

Watergate: Πέθανε Τζόρτζ Γκόρντον Λίντι

Τουρκική λίρα: Νέα πτώση μετά την απόλυση του υποδιοκητή της κεντρικής τράπεζας

Χειροπέδες σε νήπιο παρά τα ουρλιαχτά του (σκληρό βίντεο)