Γιαμαρέλλου για self test: Μία φορά την εβδομάδα δεν φτάνει

Η καθηγήτρια για τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής και τη χαλάρωση των μέτρων. Το βάρος από τον κορονοϊό στα νοσοκομεία.

«Δεν ήταν εύκολο, κάνουμε προτάσεις και αποφασίζει η κυβέρνηση», δήλωσε η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής Ελένη Γιαμαρέλλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε, η απόφαση της Επιτροπής έπρεπε να ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη αφενός την κούραση του κόσμου, που ξεκινά για έξοδο και φτάνει σε συνωστισμό και αφετέρου την πίεση στα νοσοκομεία.

«Το καλό είναι ότι δεν διασωληνώνονται μεγαλύτεροι, που έχουν εμβολιαστεί. Οι ασθενείς είναι νεότεροι και νοσηλεύονται περισσότερες μέρες», είπε σχετικά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «θα αντέξουμε».

Αυτό τώρα που τόνισε και η Ε.Γιαμαρέλλου με τη σειρά της είναι το πόσο πολύτιμα είναι τα self test, αφού θα βοηθήσουν στην ιχνηλάτηση και τον περιορισμό της μετάδοσης.

Επισημαίνοντας ότι, «μια φορά την εβδομάδα δε φτάνει», εξήγησε πως θα είναι υποχρεωτικά όχι μόνο για τα σχολεία αλλά και για χώρους όπως τα εργοστάσια και εστίαση.

«Μέσα σε όλα αυτά δεν εγκαταλείπουμε τα υπόλοιπα μέτρα», κατέληξε υπενθυμίζοντας τη σημασία της τήρησης των αποστάσεων, της χρήσης της μάσκας και της υγιεινής των χεριών.

