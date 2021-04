Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ΠΟΥ κατά Ευρώπης για το ρυθμό στους εμβολιασμούς

«Απαράδεκτα» αργούς χαρακτήρισε τους ρυθμούς στους εμβολιασμούς στην Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικρίνει τους «απαράδεκτα» αργούς ρυθμούς του εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται στην «πλέον ανησυχητική εδώ και μήνες» επιδημική κατάσταση.

«Ο αργός ρυθμός του εμβολιασμού παρατείνει την πανδημία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ευρωπαϊκής διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που επισημαίνει ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί πολύ κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

«Τα εμβόλια είναι ο καλύτερος δρόμος που διαθέτουμε για την έξοδο από την πανδημία. Όχι μόνο λειτουργούν, αλλά επίσης είναι πολύ αποτελεσματικά στον περιορισμό της προσβολής. Ωστόσο, ο εμβολιασμός γίνεται με μία απαράδεκτη βραδύτητα», προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

«Για να γίνω σαφής: οφείλουμε να επιταχύνουμε την διαδικασία ενισχύοντας την παραγωγή, περιορίζοντας τα εμπόδια στην χορήγηση των εμβολίων και χρησιμοποιώντας και την τελευταία δόση που έχουμε σε στοκ», δηλώνει ο Χανς Κλούγκε. «Αυτήν την στιγμή, η κατάσταση στην περιοχή (Ευρώπη) είναι η ανησυχητικότερη που έχουμε διαπιστώσει εδώ και μήνες».

Στην ζώνη της Ευρώπης, η οποία για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περιλαμβάνει την Ρωσία και πολλές χώρες της κεντρικής Ασίας, ο αριθμός των νέων θανάτων ξεπέρασε τις 24.000 την περασμένη εβδομάδα και πλησιάζει ολοταχώς το όριο του ενός εκατομμυρίου, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό.

Ο εβδομαδιαίος αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει φθάσει το 1,6 εκατομμύριο, ενώ είχε βρεθεί κάτω από το 1 εκατομμύριο πριν από μόλις πέντε εβδομάδες, σημειώνει ο ΠΟΥ.