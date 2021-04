Life

Γιατί ο Τζον Λε Καρέ ήθελε την ιρλανδική υπηκοότητα πριν πεθάνει

Τι δήλωσε ο Νίκολας Λε Καρέ, ο γιος του διάσημου Βρετανού, στο BBC.

Ο Τζον Λε Καρέ ήταν τόσο απογοητευμένος με την σύγχρονη Βρετανία και το Brexit, που φρόντισε να εξασφαλίσει την ιρλανδική υπηκοότητα πριν πεθάνει, δήλωσε ο γιος του Νίκολας στο BBC.

Ο Bρετανός συγγραφέας (το πραγματικό του όνομα ήταν Ντέιβιντ Κόρνγουελ), εναργής παρατηρητής του κόσμου από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, που ανήγαγε το κατασκοπικό μυθιστόρημα σε υψηλή λογοτεχνία, αναζήτησε τις ιρλανδικές του ρίζες και πήρε την ιρλανδική υπηκοότητα πριν πεθάνει πέρυσι στα 89 του χρόνια. Σε μία φωτογραφία εμφανίζεται χαμογελώντας τυλιγμένος με την ιρλανδική σημαία.

Για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ο Τζον Λε Καρέ δεν μασούσε τα λόγια του και παρέβαλλε το Brexit με την κρίση του Σουέζ το 1956 που επισφράγισε την αποκαθήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου ως παγκόσμιας δύναμης.

«Είναι χωρίς αμφιβολία ή μεγαλύτερη καταστροφή και η μεγαλύτερη ηλιθιότητα που έχει διαπράξει η σύγχρονη Βρετανία από την επέμβαση στο Σουέζ», έλεγε. «Κανείς άλλος δεν έχει την ευθύνη από τους ίδιους τους Βρετανούς, ούτε οι Ιρλανδοί, ούτε οι Ευρωπαίοι».

«Για μένα, η ιδέα ότι αυτήν την στιγμή πρέπει να φαντασθούμε ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε την πρόσβαση στην μεγαλύτερη εμπορική ένωση στον κόσμο με την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά είναι τρομακτική», έλεγε.