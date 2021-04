Κοινωνία

Κορονοϊός: Συναγερμός σε κέντρο νεοσυλλέκτων

Συναγερμός σήμανε σε Στρατόπεδο μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού.

Κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), μεταξύ αυτών και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία.

Τα κρούσματα καταγράφονται στην κατάταξη της 2021 Β’ ΕΣΣΟ από 8 έως 11 Μαρτίου για όσους κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και κυρίως για στρατεύσιμους από 16 έως 19 Μαρτίου κλάσεως 2023 (γεννημένοι το 2002).

57 τα κρούσματα στο ΚΕΥΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΚΕΥΠ το τελευταίο 3ημερο φέρεται να έχουν ανιχνευθεί 57 κρούσματα covid-19, περιστατικά που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Ελληνικός Στρατός, χωρίς νοσηλείες εκτός στρατοπέδου ή κάποιου στρατιωτικού νοσοκομείου.

Πρόκειται στη συντριπτική πλειοψηφία για περιστατικά ασυμπτωματικά ή στη χειρότερη περίπτωση ασθενών που περνούν ήπια τη νόσο, χωρίς βέβαια να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Σημειώνεται πάντως ότι το υγειονομικό πρωτόκολλο του Στρατού περιγράφεται ως πιο αυστηρό. Στις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται ότι οι στρατεύσιμοι που ανιχνεύονται μετά την κατάταξη τους θετικοί, παραμένουν κανονικά σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι την ίαση τους εντός του στρατοπέδου (εκτός αν είναι κάτι πιο σοβαρό).

Που χρεώνονται τα νέα κρούσματα

Ωστόσο υπάρχει η σημαντική «λεπτομέρεια» της «χρέωσης» των συγκεκριμένων κρουσμάτων ως κατοίκων Λαμίας, γεγονός που, αφενός έχει κατεβάσει σημαντικά και πλασματικά τη διάμεση ηλικία των κρουσμάτων, αφετέρου έχει ανεβάσει πάρα πολύ των αριθμών των μολύνσεων!

Και αν στην πρώτη περίπτωση το λάθος είναι στατιστικό, στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λήψη αχρείαστων σκληρών μέτρων περιορισμού, καθώς οι συγκεκριμένες μολύνσεις είναι εσωτερικές και πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι ενδοοικογενειακές, σαν μια μεγάλη οικογένεια.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι από τις 17 έως 31 Μαρτίου τα περιστατικά covid στην πόλη της Λαμίας είναι 240. Τα κρούσματα σε άνδρες ηλικίας από 18 μέχρι 30 ετών, είναι 56 και από τις 25 Μαρτίου μέχρι σήμερα 40, ενώ το τελευταίο 3ημερο, 27 (τα 14 στις 31 Μαρτίου).

Πηγή: LamiaReport