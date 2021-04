Κοινωνία

Ξενώνας στο “Σωτηρία” για συνοδούς ασθενών (εικόνες)

Πραγματικότητα είναι ο ξενώνας για τη φιλοξενία συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Παραδόθηκε ο ξενώνας εξυπηρέτησης των συγγενών των περιθαλπομένων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στο Διοικητή του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Σ. Μητσιάδη. Το συγκεκριμένο Κτίριο ανακαινίσθηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

«Η Περιφέρεια Αττικής συνέβαλε στην υλοποίηση ενός έργου πνοής που αφορά στην φιλοξενία συγγενών των ασθενών. Στηρίζουμε έμπρακτα τόσο το Σύστημα Υγείας με σημαντικό εξοπλισμό, όσο και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη» , δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρέδωσε σήμερα στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (ΓΝΝΘΑ) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Σ. Μητσιάδη το ανακαινισμένο Κυριαζίδειο Κτίριο το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων.

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα οικοδομήματα των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου το οποίο κτίστηκε το 1903. Η ανακίνησή του κτιρίου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ήταν συνολικού προϋπολογισμού 225.806,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Ο Περιφερειάρχης Αττικής αποδεχόμενος το αίτημα του Διοικητή του Νοσοκομείου δεσμεύθηκε να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και η εξασφάλιση του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κ.α.) του κτιρίου.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη συνόδευαν κατά την επίσκεψή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και ο Διευθυντής Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος. Εκτός από το Διοικητή του Νοσοκομείου Σ. Μητσιάδη, παρούσα ήταν η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μ. Γκάκα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλων Περιθαλπομένων του Νοσοκομείου Σωτηρία» Π. Γαρζώνης, ο Διευθυντής του Φαρμακείου Ξ. Θιακός, κ.α.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της χώρας αποκτά με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής ένα έργο πνοής το οποίο αφορά στην φιλοξενία συγγενών των ασθενών. Όπως μας διαβεβαίωσε και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά την κρίσιμη περίοδο της Πανδημίας οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα τεθούν προς χρήσης. Η Περιφέρεια Αττικής σε πλήρη συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Σε λίγες μέρες θα συμβάλουμε και στην επίπλωση του ξενώνα. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είμαστε κοντά στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα τα οποία παράγουν ένα εξαιρετικό έργο. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τους αποτελούν την ελπίδα για το αύριο και το σήμερα για τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μου που φρόντισαν με κάθε δυνατό τρόπο να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, τον ανάδοχο και συνολικά όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο για να προκύψει αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να εξάρω την προσπάθεια που έκαναν και να συγχαρώ για την ιδέα τους τα μέλη του Συλλόγου «Φίλων Περιθαλπομένων του Νοσοκομείου Σωτηρία». Τέτοιου είδους προτάσεις συμβάλλουν στην έμπρακτη στήριξη των ασθενών και των συγγενών τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

«Είναι ένα έργο πνοής που αφορά στην φιλοξενία των συγγενών των ασθενών μετά από μεγάλο διάστημα και με τη μεγάλη βοήθεια της Περιφέρειας ολοκληρώθηκε το έργο αυτό. Θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι αμέσως μετά τον κορονοϊό να φιλοξενήσουμε συγγενείς ασθενών. Το συγκεκριμένο κτίριο έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα. Όπως γνωρίζεται εδώ έχουμε ογκολογικά κέντρα στα οποία πραγματοποιούνται θεραπείες που απαιτούν να μένουν για μεγάλο διάστημα οι ασθενείς και οι συγγενείς. Υπήρχε ένα «αιώνιο» πρόβλημα και αίτημα το οποίο ικανοποιείται. Πρόκειται για ένα κτίριο 1.350 τετραγωνικών μέτρων πλήρως ανακαινισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα», δήλωσε ο διοικητής του «Σωτηρία».

