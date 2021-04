Τεχνολογία - Επιστήμη

Voucher 200 ευρώ για laptop - tablet: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα voucher «Ψηφιακή Μέριμνα». Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται laptop και tablet.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η διαδικασία του προγράμματος voucher «Ψηφιακή Μέριμνα», με τη συμμετοχή και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), δεδομένου ότι συνδέεται με το επίδομα παιδιού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, το πρόγραμμα αφορά στην - υπό προϋποθέσεις - απόκτηση από μαθητές tablets, αξίας 200 ευρώ.

Ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων των προμηθευτών τεχνολογικού εξοπλισμού, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας, από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

Η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος σε δύο φάσεις (έναρξη στις 5 Απριλίου 2021).

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει τα εξής:

«- Στην πρώτη φάση, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων του προγράμματος.

- Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος.

Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις».

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα.

Ειδικότερα για τα κριτήρια στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

- Για οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, μικτά εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

- Για οικογένεια με ένα παιδί, μικτά εισοδήματα έως 10.500 ευρώ.

- Για οικογένεια με έναν γονιό και ένα παιδί, μικτά εισοδήματα έως 9.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές δεν θα χρειαστεί να στείλουν αίτηση, για να λάβουν το σχετικό voucher για την αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού.

«Ψηφιακή Μέριμνα»

«Η "Ψηφιακή Μέριμνα" είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελουμένων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους.

Ο αριθμός των συσκευών, που θα διατεθούν, μέσω του προγράμματος, είναι ιδιαίτερα μεγάλος: αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο αριθμός tablets, laptops και desktops, που συνήθως διακινείται στην ελληνική αγορά συνολικά ετησίως είναι γύρω στα 900.000 τεμάχια.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προγράμματος, από την πρώτη δημόσια ανακοίνωση του προγράμματος έως σήμερα, έχει γίνει διεξοδική και πολυεπίπεδη προετοιμασία, σε συνεργασία με την αγορά, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παραγγελίες των επιλέξιμων συσκευών και να υπάρξει επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού κατά την υλοποίηση της δράσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.