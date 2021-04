Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάρπαθο

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε την περιοχή. Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Απριλίου 2021 στην Κάρπαθο. Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός καταγράφηκε 43 χλμ νότια νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας και το εστιακό βάθος είναι στα 102,8 χλμ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η δόνηση ήταν 4,4 Ρίχτερ.