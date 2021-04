Κοινωνία

Μarfin: τα στοιχεία που οδήγησαν στο νέο άνοιγμα της υπόθεσης (βίντεο)

Νέα τεχνολογικά μέσα "επιστράτευσε" ειδική ομάδα της Κρατικής Ασφάλειας, για τη συλλογή δεδομένων στην υπόθεση, Μarfin.

Των Μανώλη Ασαριώτη και Κέλλυς Χεινοπώρου

Λίγα βήματα πριν από την τελική ταυτοποίηση εκείνων, πέταξαν τις βόμβες μολότοφ στην τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα άνδρας και δύο γυναίκες - εκ των οποία η μία έγκυος - πιστεύουν στην ΕΛ.ΑΣ ότι βρίσκονται τα στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας.

Με όπλο νέα τεχνολογικά μέσα και την εμπειρία που απέκτησαν τα τελευταία δέκα χρόνια τα μέλη της ομάδας αστυνομικών, που συστάθηκε για την υπόθεση πριν από δέκα μήνες, έχουν καταφέρει να εντοπίσουν άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά και στον εμπρησμό της Marfin και του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ.

O πατέρας της 32χρονης Αγγελικής, που έσβησε μαζί με το αγένητο παιδί της μίλησε στην Κέλλυ Χεινοπώρου:

« Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να προσθέσουμε και περιμένουμε. Είμαι ικανοποιημένος για την εξέλιξη και θέλω να υπάρχει καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο Ζαχαρίας Παπαθανασόπουλος.

Οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν

Το Οπτικοακουστικό υλικό εκείνης της ημέρας

συνδύασαν τις Μαρτυρίες

και προσέθεσαν Νέα δεδομένα

με αποτέλεσμα η Εισαγγελία Αθηνών να τους δώσει το "πράσινο φως" για περεταίρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των στελεχών της Κρατικής Ασφάλειας έχουν μπει

Τουλάχιστον 4 άτομα που φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και μάλιστα οι 2 να έχουν ακόμα Ενεργή παρουσία.

Κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τους συγκεκριμένους εμπρησμούς.

Όσοι από τους υπαλλήλους, που ήταν τότε στην τράπεζα, πληροφορήθηκαν την εξέλιξη, δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

«Ανοίγει ξανά ο φάκελος. Με ποιά στοιχεία; Επειδή τότε δεν είχε γίνει σωστή δουλειά, από αμέλεια ή πρόθεση δεν το γνωρίζω. Είμαστε επιφυλακτικοί», επισημαίνει ο Θρασύβουλος Κονταξής, διδάκτωρ Νομικής και δικηγόρος διασωθέντων.

Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί μέλη της διοίκησης της τράπεζας για αμέλεια στα μέτρα πυρασφάλειας και εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Ήδη έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρώντας άδικη την απόφαση. Ευελπιστούν τώρα ότι θα εντοπιστούν οι εμπρηστές.

Θα μπορέσει να αρθεί μία αδικία σε βάρος της διοίκησης καθώς η καταδίκη ήταν για να ικανοποιήσει το κοινό αίσθημα μιάς και δεν είχαν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι», υπογραμμίζει ο Αλέξανδρος Στριμπέρης, δικηγόρος της τέως διοίκησης της τράπεζας.

Οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους βασικούς εμπλεκόμενους και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.