Όστιν σε Παναγιωτόπουλο: Σημαντική ευκαιρία η επέκταση της ναυτικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας

Τηλεφωνική επικοινωνία του νέου Αμερικανού ΥΠΕΘΑ με τον Έλληνα ομόλογό του. Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Ουάσιγκτον

«Μια σημαντική ευκαιρία για την επέκταση της ναυτικής μας συνεργασία» χαρακτήρισε σε ανακοίνωση του το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας το πρόγραμμα για την απόκτηση των 4 νέων φρεγατών από το Πολεμικό Ναυτικό. Εντύπωση προκαλεί ότι στην αντίστοιχη ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά ότι στην τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών συζητήθηκε η αμερικανική προσφορά για την προμήθεια των νέων φρεγατών.

Αναφερόμενο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ στο περιεχόμενο της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε σήμερα ο νέος Αμερικανός ΥΠΕΘΑ, Λόιντ Οστιν και ο Έλληνας ομόλογος του, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων, χαιρετίζονται οι συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας και τη δέσμευση και των δύο κυβερνήσεων σε αυτήν τη διαδικασία, ενώ γίνεται ειδική μνεία στη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ και την φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση της Σούδας.

Η ανακοίνωση του Αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για την τηλεφωνική συνομιλία Οστιν - Παναγιωτόπουλου έχει ως εξής:

«Ο Υπουργός Άμυνας Lloyd J. Austin ΙΙΙ μίλησε τηλεφωνικώς σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να επιβεβαιώσει την ισχυρή και βαθύτερη συνεργασία ασφάλειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ο Γραμματέας έδωσε επίσης συγχαρητήρια στον Υπουργό για την 200η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας που εορτάστηκε στις 25 Μαρτίου.

Ο υπουργός Όστιν ευχαρίστησε τον υπουργό Παναγιωτόπουλο για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση της Σούδας στην Κρήτη και εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο USS Eisenhower στις 23 Μαρτίου. Τόνισε την ισχυρή διμερή αμυντική συνεργασία μας, που σηματοδοτείται από την επέκταση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα κατά το παρελθόν έτος, με την στάθμευση του USS Hershel "Woody" Williams στην βάση της Σούδας. Ο υπουργός Όστιν σημείωσε ότι η εμβάθυνση της σχέσης μας είναι ένα μέρος της ΜDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας) μεταξύ ΗΠΑ-Ελλάδας του 2019.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις θετικές διπλωματικές εξελίξεις και τις προσπάθειες μείωσης όλων των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Γραμματέας χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ Ελλάδα και της Τουρκίας και τη δέσμευση και των δύο κυβερνήσεων σε αυτήν τη διαδικασία. Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να επαγρυπνούν σχετικά με απειλές κατά της σταθερότητας στη Νότια Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της κακοήθους επιρροής της Ρωσίας.

Ο υπουργός Όστιν σημείωσε ότι η Ελλάδα υπερβαίνει συνεχώς τους στόχους αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί ζωτική επένδυση για τη διατήρηση μιας ισχυρής Συμμαχίας. Ανέφερε τη μακροχρόνια στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο στρατών μας που παρέχονται από ελληνικές επενδύσεις σε αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ και σημείωσε ότι το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Φρεγάτων του Ελληνικού Ναυτικού θα ήταν μια σημαντική ευκαιρία για την επέκταση της ναυτικής μας συνεργασίας ».