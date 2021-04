Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αρμάνι: “Πράσινη” νίκη με εντυπωσιακή ανατροπή

Οι πράσινοι γύρισαν από το -20, πήγαν το παιχνίδι στην παράταση και πήραν την νίκη.

Εντυπωσιακό «αντίο» στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του στο ΟΑΚΑ είπε απόψε ο Παναθηναϊκός! Ένα «αντίο» που συνδυάστηκε με μία τεράστια «πράσινη» ανατροπή από το -20, για το τελικό 86-83 στην παράταση, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, για την 33η αγωνιστική της Euroleague. To αδιάφορο βαθμολογικά «τριφύλλι» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τρεις σερί ήττες (11-20, 15η θέση), θέτοντας παράλληλα τους Ιταλούς εκτός τετράδας με ρεκόρ 20-13 (5η θέση).

Ο απογοητευτικός Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου, που είδε τον φωτεινό πίνακα να γράφει το εις βάρος του 22-42 στο 17΄, βρήκε ρυθμό στην επανάληψη μέσα από την εξαιρετική άμυνά του (κράτησε στους 24 πόντους την Αρμάνι στο δεύτερο ημίχρονο), τη στιγμή που ο Γιώργος Παπαγιάννης (14π., 7ρ., 2 μπλοκ) εφάρμοζε τον... απινιδωτή στην επίθεση και με πείσμα, έδινε το έναυσμα της αντεπίθεσης.

Εκτός της σπουδαίας εμφάνισης του Έλληνα σέντερ, κομβική ήταν η προσφορά των Μάριο Χεζόνια (17π.), Μπεν Μπέντιλ (16π.), Ιωάννη Παπαπέτρου (14π.) και του... αναγεννημένου Σέλβιν Μακ (11π.). Στο παρκέ του ΟΑΚΑ επέστρεψε μετά από μεγάλο διάστημα αποχής λόγω τραυματισμού και ο Νεμάνια Νέντοβιτς, με τον ανέτοιμο αγωνιστικά Σέρβο να έχει απολογισμό 3 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Από τους Ιταλούς, ξεχώρισε ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ με 15 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πάντερ και οι βεβιασμένες επιλογές του στην επανάληψη ήταν αυτές που έδωσαν... πνοή στον Παναθηναϊκό.

Η ασύνδετη περιφερειακή άμυνα και οι κάκιστες επιλογές στην επίθεση, έφεραν με το... καλημέρα τον Παναθηναϊκό σε μειονεκτική θέση. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί από το 2-4 ευστόχησαν σε τέσσερα «κολλητά» τρίποντα για το 6-20 (!) στο 7΄. Οι Νέντοβιτς και Χεζόνια προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά το αποσυντονισμένο παιχνίδι των «πράσινων» δεν ήταν ικανό για ανατροπές...

Με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα να αποδίδει τα μέγιστα στην άμυνα και δείχνοντας διάρκεια στην παραγωγικότητα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να... δεινοπαθεί στο παρκέ του ΟΑΚΑ και στο 17΄ είδε τους Ιταλούς να ξεφεύγουν με +20 (22-42). Με μόλις 2/18 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο και αδυναμία στο κομμάτι της δημιουργίας (3 ασίστ), το «τριφύλλι» δεν θα ήλπιζε σε κάτι καλύτερο από το -17 του πρώτου εικοσαλέπτου (29-46).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 11-4 (8π. ο Μπέντιλ) έριξε τη διαφορά στο -10 (40-50 στο 24΄). Ένα τρίποντο «ανάσα» του Μίτσοφ έγραψε το 40-53, αλλά οι «πράσινοι» ήταν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Το «τριφύλλι» βρέθηκε ακόμη και στο -9 (46-55 στο 28΄), αλλά τα αμυντικά κενά που παρουσίασε μέσα στη ρακέτα του, βοήθησαν την Αρμάνι να εξασφαλίσει και πάλι μία διψήφια διαφορά (49-59 στο 30΄).

Με πρωταγωνιστές της επίθεσης τους Μπέντιλ, Παπαπέτρου και την άμυνα να λειτουργεί δίχως κενά, ο Παναθηναϊκός έδειξε αποφασισμένος για την ανατροπή και στο 35΄ μείωσε αρχικά σε 59-65, για να εξαργυρώσει στη συνέχεια την προσφορά του Παπαγιάννη μέσα στις δύο ρακέτες για το 66-67 στο 39΄, μετά από γκολ-φάουλ που κέρδισε ο Έλληνας σέντερ, ο οποίος αστόχησε στη βολή της ισοφάρισης. Ωστόσο ο Παπαπέτρου πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, ο Γουάιτ αστόχησε σε κομβικό τρίποντο και ο Σιλντς με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 66-69. Το πείσμα του Παπαγιάννη, πάντως, κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό (68-69), με τον Πάντερ να μετρά 1/2 βολές για το 68-70 και τον Χεζόνια να πετυχαίνει την πολυπόθητη ισοφάριση στα 1.8΄΄ για τη λήξη (70-70), σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Παναθηναϊκός είδε στα πρώτα λεπτά της παράτασης τους Χεζόνια και Μακ να «εκτελούν» από τα 6.75 και με επιμέρους σκορ 6-1, προσπέρασε στο 41΄ με 76-71. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε με τρίποντη «βόμβα» του Παπαπέτρου στο 43΄, με το οποίο γράφτηκε το 81-73 και «σφραγίστηκε» η νίκη, παρά τις αργοπορημένες προσπάθειες για νέα ανατροπή από την Αρμάνι... Για την Ιστορία, πάντως, ο Ντατόμε είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς σε δεύτερη παράταση στα 5΄΄ για τη λήξη, αλλά το τρίποντο του δεν βρήκε ποτέ στόχο...

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 29-46, 49-59, 70-70κ.α., 86-83παρ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Μακ 11 (2), Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης, Όγκαστ, Παπαπέτρου 14 (3), Χεζόνια 17 (2), Νέντοβιτς 3 (1), Γουάιτ 9 (1), Μήτογλου 2, Μπέντιλ 16 (1), Σαντ-Ρος.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Πάντερ 13 (2), ΛεΝτέι 12 (2), Μίτσοφ 15 (3), Μορασκίνι, Ρολ, Ροντρίγκεθ 10, Ταρζούσκι 12, Τσιντσαρίνι, Σιλντς 12 (2), Μπρουκς, Χάινς 2, Ντατόμε 7.