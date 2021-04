Κοινωνία

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο από τον Τάσο Αρνιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτική πρόγνωση για τα φαινόμενα του καιρού, τη θερμοκρασία και τους ανέμους, από τον Τάσο Αρνιακό.

Βελτιωμένος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, ενώ ανάλογη θα είναι η εικόνα και αύριο Σάββατο.

Τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές ομίχλες και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν βροχές στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ δεν αποκλείονται οι μπόρες στα βουνά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι –νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 20 βαθμούς και στα βόρεια λίγο χαμηλότερη.

Την Κυριακή αναμένονται καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ενώ βροχές προβλέπονται για το νότιο και νοτιανατολικό Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης.

Η θερμοκρασία στα βόρεια 15, στα κεντρικά τους 23 και στην Κρήτη έως και 26 βαθμοί.