Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου και άκουσε τα προβλήματα τους, λόγω και της πανδημίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Πέμπτη, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) στον Άγιο Δημήτριο και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τις πολύπλευρες δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

«Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, όχι μόνο για να σας συγχαρώ, όλους τους εργαζόμενους εδώ στο μεγαλύτερο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, αλλά κυρίως τους γονείς και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πολύ έντονη βιωματική διαδικασία, τη σπουδαία δουλειά που κάνετε» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. «Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, είναι να καταλάβω τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολιτεία για να ενισχύσουμε συνολικά την ειδική αγωγή παίρνοντας μαθήματα από τα δικά σας καθημερινά βιώματα» τόνισε.

Σε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την κοινωνική λειτουργό του Εργαστηρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τους προβληματισμούς τους και κατέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ειδικά εν μέσω πανδημίας. Εκείνοι τον ευχαρίστησαν για το γεγονός ότι τα ειδικά σχολεία παρέμειναν ανοιχτά. Από την πλευρά τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της ενίσχυσης της εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε τις προτάσεις τους για το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, τονίζοντας ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί μια από τις βασικές του προτεραιότητες.

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, είχα τη χαρά να επισκεφτώ το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Άγιο Δημήτριο και να συζητήσω με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε συνολικά την ειδική αγωγή. pic.twitter.com/G37ruUcGIa — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 2, 2021

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και συνομίλησε με τους μαθητές και τους αποφοίτους στο εργαστήριο μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, όπου τα παιδιά παρασκευάζουν μεταξύ άλλων γλυκό κουταλιού και μπάρες δημητριακών. Πρόκειται για την πρωτοβουλία School Synergy Snacks, στο πλαίσιο της οποίας μαθητές που έχουν αποφοιτήσει λειτουργούν μια επιχείρηση με στόχο την παραγωγή και την πώληση ενός καινοτόμου προϊόντος.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα REUZ και είδε από κοντά πως λειτουργεί (μέσω της συνεργασίας τελειόφοιτων μαθητών) μια εικονική επιχείρηση ανακύκλωσης μεταλλικών οικιακών σκευών. Τηγάνια, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα μπαίνουν στον κάδο ανακύκλωσης της εταιρείας και μετατρέπονται με τη δουλειά των μαθητών σε ολοκαίνουργια χρηστικά αντικείμενα. Οι μαθητες έκαναν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα φωτιστικό και εκείνος τους υποσχέθηκε ότι θα το τοποθετήσει στο σπίτι του και θα τους στείλει τη φωτογραφία.

Στο πλαίσιο της ξενάγησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μέρος από το πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης που γίνεται ανά ομάδες στην πισίνα που διαθέτει το ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου. Συνομίλησε με τα παιδιά και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτές και το προσωπικό των εγκαταστάσεων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και όσα προσφέρουν καθημερινά.

Στο τέλος της επίσκεψης, μετά από πρόσκληση των καθηγητών, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το παρακείμενο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους καθηγητές και τους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τις βάσιμες ελπίδες να βελτιωθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα στη μάχη κατά της πανδημίας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν η Υφυπουργός, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης.

Σε δήλωση της, η Θεανώ Φωτίου, Αναπλ. Τομεάρχης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφερόμενη στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, σημειώνει «ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα της πολιτικής του για τα ανάπηρα παιδιά. Ένα χρόνο τώρα δεν μερίμνησε για συστηματικά και επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Δεν προτεραιοποίησε τους εμβολιασμούς τους. Δεν ενίσχυσε εισοδηματικά τα ανάπηρα παιδιά και τις οικογένειες τους. Οι επικοινωνιακές επισκέψεις για να εγκαθιδρυθεί το φιλοαναπηρικό προφίλ του πρωθυπουργού έχουν όριο. Το όριο της υγειονομικής τραγωδίας που βιώνει η χώρα και ο χώρος της αναπηρίας».





Συνάντηση Κουτσούμπα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, «ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Απρίλη, με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό. Οι εκπρόσωποι της ΕΕΠΑΑ, Καπέλος Θωμάς και Στέφου Ελισάβετ, τόνισαν την ανάγκη ευαισθητοποίησης για το ζήτημα του αυτισμού και την ανάγκη στήριξης από το κράτος των εκπαιδευτικών, θεραπευτικών αναγκών των ατόμων με αυτισμό, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την προστασία τους, ιδιαίτερα την περίοδο της ζωής τους που δε θα μπορούν να έχουν τη στήριξη της οικογένειας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι η ανάπτυξη όλων των υποδομών που απαιτούνται και η στελέχωσή τους για τη στήριξη των ανθρώπων με αυτισμό και των οικογενειών τους, είναι ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους και πρέπει να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες απολύτως δωρεάν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η πρώιμη διάγνωση των ατόμων του αυτιστικού φάσματος και η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση, για να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα στην κοινωνική προσαρμογή και εξέλιξη αυτών των παιδιών.

Το ΚΚΕ σταθερά προβάλλει και διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων με αυτισμό και των οικογενειών τους, με το κριτήριο ότι αυτά πρέπει να αποτελούν υποχρέωση του κράτους και όχι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως σήμερα συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό».

