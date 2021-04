Υγεία - Περιβάλλον

Γιατροί έκαναν επέμβαση ανοικτής καρδιάς σε φλεγόμενο νοσοκομείο

Ήρωες γιατροί ολοκλήρωσαν με επιτυχία εγχείρηση ανοικτής καρδιάς εν μέσω πυρκαγιάς.

Δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά τις φλόγες: στη Ρωσία χειρουργοί ολοκλήρωσαν σήμερα με επιτυχία εγχείρηση ανοικτής καρδιάς παρά το γεγονός ότι στο νοσοκομείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Στο Μπλαγκοβετσένσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, ξέσπασε αργά το πρωί φωτιά στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου της πόλης, εξαιτίας της οποίας χρειάστηκε να απομακρυνθούν 128 άνθρωποι, ενώ το κτίριο γέμισε καπνούς.

Την ίδια ώρα μια ομάδα οκτώ γιατρών και νοσηλευτών έκαναν εγχείρηση ανοικτής καρδιάς σε έναν ασθενή στο ισόγειο.

“Δεν μπορούσαμε να διακόψουμε (…) έπρεπε να σώσουμε αυτό τον άνθρωπο (…) Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς δυσκολίες”, δήλωσε ο Βαλεντίν Φιλάτοφ, ο επικεφαλής γιατρός στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24.

“Δεν υπήρξε πανικός”, επεσήμανε μια άλλη γιατρός, η Αντονίνα Σμόλινα.

“Ήταν δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά επειδή (…) ήταν ενεργή σε όλη την επιφάνεια, δηλαδή σε 1.600 τετραγωνικά μέτρα”, εξήγησε ο Κονσταντίν Ριμπάλκο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της περιοχής.

Μόλις ολοκληρώθηκε η εγχείρηση και οι γιατροί βεβαιώθηκαν ότι ο ασθενής ήταν καλά, απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο μαζί του. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα απονείμουν μετάλλιο στους γιατρούς για την αφοσίωσή τους αλλά και στους πυροσβέστες που κατέσβεσαν την πυρκαγιά.