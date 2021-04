Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Φαρμακοποιοί: Η αμοιβή για τα ραντεβού που κλείνουν

Τι αμοιβή προβλέπει η ΚΥΑ για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη διαδικασία επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ορίζεται η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά της COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό του ενός ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά επιβεβαίωση ημερομηνίας εμβολιασμού, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι φαρμακοποιοί, εντός των πέντε πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, συγκεντρωτική κατάσταση των επιβεβαιώσεων ημερομηνίας εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο τους κατά τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων υποβολής. Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ συγκεντρωτική κατάσταση των επιβεβαιώσεων ημερομηνίας εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021, μαζί με διακριτό τιμολόγιο, που περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.

Η καταβολή της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας των 60 ημερών από της παραλαβής της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιβεβαιώσεων ημερομηνίας εμβολιασμού.

